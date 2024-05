Israel ofreció a Hamás una nueva propuesta de alto el fuego, dice Biden

Israel ha ofrecido a Hamas una nueva propuesta de alto el fuego en tres fases a través de negociadores de Qatar, dijo el viernes el presidente Joe Biden, horas después de que el ejército israelí anunciara que estaba operando en el centro de Rafah a pesar de los llamados a un alto el fuego.

HECHOS CLAVE

Biden calificó la nueva propuesta de Israel como “una hoja de ruta hacia un alto el fuego duradero y la liberación de todos los rehenes” e instó a Hamás a aceptar el acuerdo, diciendo que “este acuerdo es una oportunidad para demostrar si” Hamás realmente quiere un alto el fuego.

La primera fase de la propuesta duraría seis semanas e incluiría una retirada total de las fuerzas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza, mientras que “Israel y Hamas negociarían los arreglos necesarios para llegar a la fase dos”, dijo Biden, añadiendo la advertencia de que “hay Hay una serie de detalles para negociar”, pero Estados Unidos, Egipto y Qatar trabajarían para garantizar que las negociaciones continuaran.

La primera fase también traería a Gaza 600 camiones de ayuda diarios y viviendas y refugios temporales; la liberación de mujeres, ancianos y rehenes heridos, incluidos algunos rehenes estadounidenses; y la liberación de los restos de algunos rehenes que han sido asesinados a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos.

Durante la segunda fase, Biden dijo que el “alto el fuego temporal se convertiría… en el cese permanente de las hostilidades” a cambio de que todos los rehenes vivos restantes fueran liberados.

En la fase tres, comenzaría “un importante plan de reconstrucción para Gaza” y los restos finales de los rehenes serían devueltos a sus familias, dijo Biden.

“Es hora de que esta guerra termine, de que comience el día después”, dijo Biden.

CITA CRUCIAL

“El pueblo de Israel debe saber que puede hacer esta oferta sin ningún riesgo adicional para su propia seguridad porque han devastado a las fuerzas de Hamas durante los últimos ocho meses”, dijo Biden. “A estas alturas, Hamás ya no es capaz de llevar a cabo otro 7 de octubre”.

CLAVIJA DE NOTICIAS

La noticia de la nueva oferta de Israel llegó después de que confirmara el viernes que su ejército estaba en partes centrales de Rafah, lo que significa que la ofensiva en la ciudad que albergaba a alrededor de un millón de refugiados se está expandiendo, informó Associated Press . En un comunicado el viernes, Israel dijo que su ejército encontró lanzadores de cohetes, túneles y armas de Hamas almacenados en el centro de Rafah, aunque la AP informó que el ejército no ha especificado dónde. Israel comenzó su ataque contra Rafah a principios de este mes a pesar de que Estados Unidos y otros lo alentaron a no invadir Rafah debido a los riesgos humanitarios para las personas que buscan refugio y las operaciones de ayuda en curso allí. El martes, el asesor de comunicaciones de seguridad nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo que las escenas de Rafah son “desgarradoras” y “horribles”, pero que Estados Unidos no había visto lo que considera una “operación terrestre importante”, que podría llevar a Biden a “ tomar decisiones diferentes en términos de apoyo”.

ANTECEDENTES CLAVE

Las negociaciones para un alto el fuego se habían estancado en las últimas semanas debido a que Hamas e Israel no han podido llegar a un acuerdo sobre los términos, y Hamas dijo el jueves que no participaría en las negociaciones mientras Israel continúa su “agresión” en los combates, informó Reuters . El miércoles, un alto funcionario israelí dijo que es probable que la guerra dure hasta finales de este año. Israel y el grupo militante Hamas, con sede en Gaza, han estado luchando casi constantemente desde el 7 de octubre, cuando Hamas atacó a Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando cientos como rehenes. Desde entonces, se estima que más de 36.000 palestinos han muerto como resultado de la guerra, lo que ha llevado a un aumento de los llamamientos a un alto el fuego. La semana pasada, el tribunal más alto de las Naciones Unidas dijo a Israel que tenía que “detener inmediatamente” su operación militar en Rafah y permitir la llegada de ayuda humanitaria a la zona. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sigue decidido a operar en Rafah, algo que, según ha dicho, es necesario para derrotar totalmente a Hamás.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

