Ivana de María, la mexicana que conquistó a HBO

Quienes conocieron a Oriana Fallaci y conversan con Ivana de María coinciden en que la joven actriz y productora mexicana se parece mucho a la periodista italiana. Ivana trabaja a todo vapor en la producción de una serie biográfica sobre Fallaci, que será transmitida por HBO.

“¿En qué me parezco más? Yo creo que en esa mentalidad de que no necesariamente tienes que seguir el sistema establecido para hacer las cosas”, se responde. “Respeto el historial de toda industria, pero la verdadera innovación consiste en hacer cosas distintas”.

Ivana se refiere al hecho de que la historia sobre Fallaci no tuvo un camino “convencional” en los procesos de HBO. Narra que conoció a la periodista Giselle Fernández, quien tiene los derechos del libro Un hombre, autoría de Fallaci, que será el punto de partida para la serie. Ambas decidieron asociarse y el proyecto, en un inicio, se planteaba como una película, pero luego, por consejo de Richard Plepler (quien fue ceo de HBO hasta 2013), decidieron pitchear el proyecto como una serie.

¿El resultado? HBO aceptó que el contenido formara parte de su catálogo. Ivana de María espera que el rodaje arranque este mismo año.

“Sobre los detalles de la producción, dependemos enteramente de HBO, pues es una gran historia que ocurre en Grecia, Italia y Nueva York entre 1968 y 1976; es un gran reto en materia de producción”, explica.

HBO lanzó, en junio de 2017, su servicio HBO Go, que compite directamente con plataformas como Neftlix, YouTube Red y Amazon Prime. Desde finales de la década de 1990, HBO ha sido muy proactivo en la producción de contenido propio, especialmente series. Algunas de las más notables han sido Los Soprano, Sex and the City y, más recientemente, Game of Thrones y la miniserie Chernobyl.

“La distribución de contenido vía streaming bajó las barreras para los creadores de contenido. Si tienes una buena historia, la puedes materializar. En mi caso, nunca había pitcheado una serie: había participado en la producción de Monarca, para Netflix, pero la entrada a HBO se dio sin créditos, sin agente, sin escritor, sin manager. Estuvieron dispuestos a escuchar y confiaron en la historia, que es el centro del proyecto”.

Desde 2017, HBO es propiedad de AT&T, debido al acuerdo de compra de plataformas que se realizó con Time Warner, por 85,400 millones de dólares. Con cerca de 30 millones de suscriptores en su modalidad de canal de televisión privada, hoy la plataforma Crunchbase estima que la inversión en tecnología y nuevas producciones puede superar los 80 mdd al año.

“Las historias reales tienen un valor único de aprendizaje, son muy poderosas y llaman al espectador; HBO es un lugar al que aspiras, si eres creador de contenido, porque es sinónimo de calidad, valor y buenas historias”.

A la caza de historias

Ivana de María afirma que no puede permanecer quieta. Además del cine y la televisión, le llama la atención la innovación en tecnología. Esa afición se combinó con uno de sus objetivos profesionales como productora y actriz: el impulso a las historias.

Fue por eso que, en abril, lanzó StoryPlace, una app que funciona como una red social en la que las personas pueden compartir historias desde cualquier parte del mundo. Actualmente, tienen 10,000 usuarios activos y alrededor de 4,000 historias publicadas.

“Los usuarios pueden ver quiénes los siguen, pero no pueden ver el número de seguidores de los demás; no es una red donde las cosas se midan por likes”, relata.

En el futuro, Ivana quiere que las historias puedan convertirse en guiones o en punto de partida para proyectos en cine o televisión. “Las historias reales tienen hoy un valor inimaginable”, añade.

