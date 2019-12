J Balvin y Drake, los más escuchados de la década en Spotify

Con la llegada de una nueva década, Spotify lanza su listado para presentar los artistas, álbumes, canciones y playlists más escuchados del periodo que dejamos atrás, siendo J Balvin el más reproducido en México y el rapero canadiense Drake, a nivel global.

Como parte de su campaña de “Lo Más Escuchado”, este año el gigante del streaming hace un reporte especial para reconocer a los artistas que dominaron los últimos diez años en cantidad de reproducciones.

En México, el reggaetón fue el género que marcó tendencia en la década, con artistas, álbumes y canciones del género ocupando la mayoría de las posiciones en los tops del país, junto con el regional mexicano y el pop.

J Balvin es el artista más escuchado de la década en México y uno de los latinoamericanos más reconocidos en todo el mundo. Su colaboración con Zion & Lennox para “Otra vez” se ubica en el top 3 de las canciones más escuchadas de la década.

El autor de Ginza, se ubica también como el quinto artista masculino más escuchado en el mundo durante 2019.

En este Top 5 de artistas la década en México, lo acompañan Ozuna, Bad Bunny, Luis Miguel, el artista mexicano más escuchado en el país, y Maluma.

En la categoría de artista femenina más escuchada en México los últimos diez años, es otra colombiana quien sube al trono: Shakira, seguida de Ariana Grande, Ha*Ash, Natalia Lafourcade y Karol G.

Y, en la categoría de agrupación más escuchada de la década, Banda Sinaloense MS aparece en el primer lugar, seguida de Cartel de Santa, proyecto de hip hop liderado por MC Babo, y en tercer lugar La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho.

En tanto, la canción más escuchada de la década en México fue Me Rehúso, de Danny Ocean, seguida de Shape of You de Ed Sheeran, y Otra vez de J Balvin con Zion & Lennox.

A nivel global

Con más de 28 mil millones de reproducciones a su nombre, Drake es el artista más escuchado de la década a nivel global. Completando esta lista de los cinco artistas más elegidos en los últimos 10 años se encuentran: Ed Sheeran (cuya canción “Shape of You” es también la más reproducida de la década); Post Malone; Ariana Grande y Eminem.

Con respecto al 2019, podemos revelar que Post Malone es el artista más escuchado este año. Con más de 6.5 mil millones de streams en todo el mundo en 2019, el intérprete encabeza la lista “Lo Más Escuchado” de Spotify por primera vez, poco más de 12 semanas después de haber lanzado su último álbum “Hollywood’s Bleeding”, que también es el segundo álbum más escuchado a nivel mundial este año.

Por su parte, Billie Eilish y Ariana Grande fueron las artistas con más streams a nivel mundial, siendo la cantante y compositora de 17 años Billie Eilish, la que superó seis mil millones de streams sólo este año, con su álbum “When we all fall asleep, where do we go?”.

Como la canción más reproducida del año, se posiciona la del dúo que tomó el verano del hemisferio norte: “Señorita” de Shawn Mendes y Camilla Cabello con más de mil millones de reproducciones, seguida de cerca por el éxito de Eilish “Bad Guy” con más de 990 millones de streams.

Además, a finales de esta semana, la plataforma anunció que presentará Spotify “Tu Año en Música” personalizado, el cual brinda a los usuarios de Spotify información sobre los artistas, canciones, géneros musicales y podcasts que más escucharon en forma personalizada.

Asimismo, podrán observarse datos curiosos sobre cuántos minutos de música escucharon cada uno y a cuántas canciones dieron “me gusta”.

Por primera vez, los oyentes podrán acceder a esta experiencia directamente en la aplicación de Spotify para dispositivos móviles y tablets, y a través del sitio web spotify.com/wrapped.

Además, Spotify está creando tarjetas personales para que cada usuario pueda compartir sus gustos personales en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat.

En este sentido, lo más escuchado del 2019 en México se revelará como parte de los Spotify Awards el próximo 5 de marzo de 2020, la primera ceremonia de premios totalmente basada en datos generados por los usuarios.

A continuación la lista de los artistas más escuchados en México durante 2019 y sus principales hits.

