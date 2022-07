Jaime Bonilla reta a TEPJF y va al Senado; Sánchez Cordero le pidió no estar en la sesión

Jaime Bonilla acudió esta mañana al Senado para estar presente en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; ello, pese a que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el político no podía reincorporarse como senador, ya que optó por ser gobernador.

“Yo soy senador mientra que el Senado me lo permita. El Senado me ratificó como senador”, dijo Bonilla y agregó que antes de la sesión de la Comisión participó en una reunión previa de la bancada de Morena.

Mientras, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el político no cobra como senador, ya que el caso de Bonilla sigue sin resolverse, pues el exgobernador presentó un recurso de apelación ante la Sala Regional.

“Giré dos oficios: uno a la Junta de Coordinación Política sobre el resultado de la sentencia que tiene ahora impugnada en la Sala Superior y también giré un oficio a Servicios Administrativos del propio Senado”, dijo la morenista al explicar que cumplió con la resolución del Tribunal.

Sánchez Cordero comentó que cuando vio a Bonilla en la reunión de los morenistas, le pidió que no se presentara en la sesión de la Comisión Permanente, pues enfatizó que se debe esperar a la sentencia de la Sala Superior del TEPJF para decidir su situación jurídica.

“Yo lo vi en la sesión previa que tuvimos; siempre tenemos una sesión previa el grupo de la Permanente, de Morena, y yo le dije y le pedí que no se presentara al pleno ni a la sesión de pleno (…), porque está sub júdice, vamos a decir que está sub júdice. Todavía no ha resuelto la Sala Superior, pero, bueno, yo le pedí que no se presentara y no se presentó a la sesión ni pasó lista ni tampoco lo hemos convocado”, mencionó la legisladora, quien además es ministra de la Suprema Corte en retiro.

En mayo, los magistrados de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF declararon ilegal la reincorporación de Jaime Bonilla como senador y pidieron a la Cámara alta sustituir al exmandatario federal por su suplente, Gerardo Novelo.

“Existe un impedimento legal para que el ciudadano regrese al cargo, luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobado por la Cámara de Senadores, ya que al tomar protesta como mandatario estatal optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos”, explicó en esa ocasión el secretario de Cuentas de la Sala Regional, Juan Carlos Medina.

