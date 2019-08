Jason vuelve con ‘Friday the 13th: The Game’

Los videojuegos no sólo pueden tener como función el divertir mediante sus sistemas o al contar historias; pueden además ayudar a expandir de forma inmersiva las ideas e historias que vienen de otros medios. Hace ya 30 años Atlus lanzó un infame juego para NES basado en la serie de películas de horror Friday the 13th, que para finales de la década de los ochenta ya se había convertido en la franquicia de slashers más importante del mundo, con ocho entregas cinematográficas. El juego fue muy mal recibido por la crítica y los usuarios, dejando un mal sabor de boca en los fans de los videojuegos y el horror.

Sin embargo, en 2015 los fans de Jason Voorhees recibieron una esperanzadora noticia, con el anuncio de un videojuego moderno que les daba la oportunidad de tomar el lugar del famoso asesino, o de una de sus víctimas, en un título que recreaba de forma fidedigna y el espíritu de las películas originales de la serie. Luego de una exitosa campaña en Kickstarter, retrasos y batalles legales sobre la propiedad intelectual, Friday the 13th: The Game fue lanzado por Gun Media para PC, PlayStation 4 y Xbox en 2017. Finalmente, el próximo martes 13 de agosto la versión más completa de éste llegará al Nintendo Switch.

Cuando salió al mercado hace dos años, tuve la oportunidad de jugar este título, y esta semana pude probar la nueva versión para Switch, que afortunadamente es la Ultimate Slasher Edition. Esto significa que abarca todo el contenido extra que fue liberado progresivamente desde su lanzamiento, incluyendo modos de juego y atuendos de Jason, a quien podemos ver encarnado en el estilo de las primeras nueve películas.

Este título es un multijugador de supervivencia asimétrico, en el que pueden jugar hasta ocho usuarios: siete toman el lugar de las potenciales víctimas adolescentes, que en este caso son supervisores de campamento, y un jugador asume el rol de Jason. El objetivo de las víctimas es sobrevivir a como dé lugar, y el de Jason eliminar a cuantos sea posible.

El mayor logro de Friday the 13th: The Game es que sus mecánicas replican y expanden el mundo de esta serie, permitiendo a los jugadores explorar Camp Crystal Lake y sus alrededores con la angustia de que Jason puede aparecer en cualquier momento. El jugador que toma el lugar de Jason cuenta las habilidades esperadas: súper fuerza, resistencia, y velocidad. Esto último es muy importante, ya que el juego explica cómo es que Jason alcanza a sus víctimas sin correr. Básicamente podemos elegir cualquier lugar del mapa para aparecer instantáneamente, o teletransportarnos a los alrededores. Además, es posible activar los sentidos de Jason para encontrar a sus víctimas sin ser detectado, y conforme avanza la noche, Jason se hace más fuerte.

El lado más interesante de Friday the 13th: The Game es el de las víctimas, ya que hay muchas posibilidades de juego: podemos escondernos en la espera de que la partida terminare, podemos intentar escapar usando un auto o un bote, alcanzar a la policía, o intentar derrotar a Jason. Aquí se vuelve un juego social y de estrategia, ya que si nos importa la supervivencia individual, podríamos decidir dejar a todos atrás, o también organizarnos con las demás víctimas para emboscar a Jason y entre todos matarlo. Las víctimas cuentan con habilidades distintas, y algunas están basadas en los estereotipos del subgénero de slashers, y otras en personajes de las películas de la serie.

La verdadera novedad en esta nueva versión es que el factor social se intensifica bastante, ya que el jugar en modo portátil en Switch permite a los usuarios conectarse de forma local estando en la misma habitación, haciendo cada partida mucho más intensa y emocionante. Además, desde el día uno esta versión —desarrollada por Black Tower Studios— no presenta los bugs que afectaron a las demás en su lanzamiento.

Friday the 13th: The Game es por obvias razones un juego exclusivamente para adultos. Contiene una gran cantidad de violencia y horror, a un excesivo punto en el que se vuelve casi cómico. Aunque es poco probable que el juego sea del gusto de quienes no aprecian el cine de horror, es altamente recomendable para los fanáticos de la serie o del género de slashers, ya que recrea de forma impecable la estética ochentera de estas películas, y se puede fácilmente convertir la atracción principal durante una fiesta.

