Jeeves levanta 31 mdd para continuar su expansión en Latam

La startup Jeeves, especializada en la gestión de gastos en empresas, anunció este miércoles que logró levantar 31 millones de dólares (mdd), en una ronda de inversión que fue liderada por el fondo internacional Andressen Horowitz (a16z).

Asimismo, la compañía, fundada por los emprendedores Dileep Thazhmon y Sherwin Gandhi, también recibió apoyo del YC Continuity Fund, además de Jaguar Ventures, Clocktower Ventures y un grupo de inversionistas ángeles entre los que se encuentran David Velez, CEO de Nubank, Carlos García, fundador de Kavak, Sebastián Mejía, cofundador de Rappi, y Daniel Vogel, CEO de Bitso, entre otros.

Por otro lado, la empresa, que desarrolló una plataforma para la gestión integral de gastos para startups globales, también reveló que consiguió un total de 100 mdd más en concepto de deuda, con los que apuntalarán también su trabajo.

De acuerdo con los creadores de la compañía, este capital les permitirá registrar a nuevas empresas a su servicio, que hoy mismo cuenta con poco más de 5,000 compañías en su lista para poder trabajar con ellas.

La empresa también precisó que este levantamiento les ayudará a escalar su infraestructura patentada para poder cubrir más países y divisas, además de que tienen previsto sumar más talento a su equipo de trabajo.

“En esta época de Covid la mayoría de las empresas son de escala global, ya sea con empleados en varios países o con requerimientos empresariales en todas las regiones. Sin embargo, son obligadas a depender de una infraestructura financiera que es local y específica del país”, precisó la startup.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Es pensando en esta situación, agregó, que Jeeves se plantea como una opción que fue construida desde cero para todas las empresas de Latinoamérica, permitiendo activar su función financiera rápidamente y obtener acceso a crédito, vías de pago sin tarjeta y pagos internacionales.

De acuerdo con los fundadores de la compañía, Jeeves ha logrado, desde octubre del año pasado a la fecha, aumentar su volumen de transacciones 200 veces y crecer sus ingresos un 900%.

“Solamente durante el mes de mayo pasado, Jeeves procesó más volumen de transacciones que todo el año hasta la fecha y duplicó su base de clientes”, explicaron. La empresa hoy ya opera en México, su mayor mercado, además de en Colombia, Chile y Estados Unidos.

La meta de la compañía es también, un futuro próximo, poder comenzar operaciones en Brasil, por lo que ya se encuentran realizando pruebas beta para iniciar lo más pronto posible.

“Estamos construyendo una plataforma de gastos all in one para empresas emergentes en América Latina y los mercados globales, efectivo, tarjetas corporativas y transfronterizas, todo ejecutado desde nuestra propia infraestructura”, apuntó Dileep Thazhmon, su cofundador.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Por su parte, Angela Strange, socia general de a16z, precisó que esta apuesta de Jeeves permitirá a las compañías latinas, con operaciones en diferentes puntos de la región, el poder conseguir sus objetivos de una manera más sencilla.

“La empresas, especialmente las de Latinoamérica, tienen empleados y operaciones en varios países desde el principio. Dileep y Sherwin diseñaron la infraestructura de Jeeves desde cero para administrar dinámicamente tarjetas, transferencias de banco a banco y FX en un creciente número de regiones”, concluyó.