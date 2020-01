Jefe de la OMS llega a China para atender contagio del coronavirus

Notimex.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó a Beijing para dialogar sobre las condiciones en las que se encuentra el país por el contagio del coronavirus 2019-cNoV, que ya ha cobrado la vida de 80 personas y hasta el momento ha infectado a 2,821 pacientes en el país.

Tedros Adhanom, director de la OMS anunció la víspera, por su cuenta de Twitter, que se dirigiría al país asiático para dialogar con las autoridades sanitarias e investigadores sobre el desarrollo de la enfermedad.

En sus redes sociales también informó que la organización se mantiene en contacto permanente para apoyar al gobierno chino y a la sociedad en estos momentos.

I am on my way to Beijing, 🇨🇳 to meet with the Government & health experts supporting the #coronavirus response. My @WHO colleagues & I would like to understand the latest developments & strengthen our partnership with 🇨🇳 in providing further protection against the outbreak.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 26, 2020