Jeremy Rifkin: “Estamos ante el colapso de la civilización de las energías fósiles”

DW.- Es tan optimista como solo un estadounidense puede serlo y está tan preocupado por el medioambiente como una joven europea llamada Greta Thunberg. El economista estadounidense Jeremy Rifkin tiene 74 años y se plantea el problema del siglo. Esto es lo que Rifkin dice hoy sobre que se considere la implementación de medidas ambiciosas para evitar el cambio climático como un ataque directo a la sensatez económica: “La civilización erigida sobre los combustibles fósiles colapsará de todos modos probablemente hacia 2028”. Y agrega: “Porque ahora está hablando el mercado”.

Rifkin desarrolla en el libro que acaba de presentar en Alemania, “El ‘New Deal’ verde global”, qué es concretamente lo que dice “el mercado”. Rifkin tiene reputación como asesor político e investigador sobre el futuro económico. Su revolucionario libro sobre el “fin del trabajo” por la digitalización ya tiene más de 20 años.

El cambio impulsa al mercado

Jeremy Rifkin considera que “es difícil para la gente imaginarse que estamos a las puertas del colapso de la civilización de las energías fósiles, con las que hemos vivido 200 años”. Y añade, en conversación con Deutsche Welle: “En este año, los costes de la energía solar y eólica serán menores que los de la energía atómica, petrolífera, del carbón y también del gas”. Según Rifkin, ya estamos viviendo dentro de una enorme burbuja basada en “inversiones de capital ancladas en la industria de la energía fósil”.

Rifkin ofrece cifras al respecto en su nuevo libro. Así pues, la proporción de energías renovables en 2017 era solo del 3%. Pero, para Rifkin, lo decisivo es la tasa de crecimiento. Y con un 14% de renovables en todas las fuentes energéticas “se ha alcanzado un punto de no retorno: el colapso de la economía basada en energías fósiles impulsa entonces al mercado”.

Para Rifkin, los grandes fondos estadounidenses, con un volumen de más de 42 mil millones en 2017, serán un actor principal en el cambio energético: deberán alejarse de las energías fósiles sencillamente porque ya no les saldrá rentable. El tiempo apremia, al igual que los manifestantes del movimiento “Friday for Future”. Rifkin señala: “Tenemos 12 años para remodelar nuestra civilización o estaremos ante un cambio climático ya imposible de controlar. Se trata de un momento inquietante, pero también es una oportunidad”. No en vano, su “New Deal verde” alude al “New Deal” de Franklin D. Roosevelt, un paquete de medidas para sacar al país de la crisis económica en los años 30 del pasado siglo. Entre otras cosas, con enormes programas de inversión en energía e infraestructuras.

TAMBIÉN LEE:

“Las ciudades entran en juego”

Rifkin habla de los actores que pueden contribuir a salvar el clima: “El mercado puede ser un agente poderoso”, dice a DW, “pero eso no basta”. Hace falta una nueva infraestructura para el nuevo tiempo: “Ahí es donde entran en juego las ciudades y las regiones”. “Los gobiernos deben aportar los diseños de la nueva infraestructura y deben integrar a las comunidades en los procesos de transformación”. Tal vez a eso se refiera Merkel cuando dice sobre el paquete de medidas contra el cambio climático: “La política es aquello que es posible”.

Rifkin cree que a veces es necesario que la calle tome la mano de la política para mostrarle “lo que es posible”. “Está justificado que los jóvenes se echen a las calles y les digan a sus padres: ‘¿podemos vivir en este planeta? ¿podremos sobrevivir’?” El autor es, en cualquier caso, optimista: “Tenemos los instrumentos para una tercera revolución industrial. Existe la tecnología y el mercado habla, los precios lo demuestran”, concluye Rifkin.

Este contenido se publicó originalmente en DW.COM y puedes ver esa nota haciendo click en el logo: