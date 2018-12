A 29 años de ‘Seinfeld’, este comediante es el mejor pagado del mundo

Por Hayley C. Cuccinello

Una vez más, Jerry Seinfeld es el rey de la comedia.

El creador de “Seinfeld” ganó 57.5 mdd en 12 meses, antes de impuestos y tarifas, posicionándose en el primer lugar en nuestra lista de comediantes mejor pagados del mundo.

Recolectó dividendos multimillonarios de su acuerdo de Netflix de 2017 y los derechos de transmisión de Hulu de las nueve temporadas de “Seinfeld”. Fuera de la pantalla, Seinfeld ganó más de 30 mdd de su primer amor, el stand up.

Desde que Forbes comenzó a rastrear las ganancias de los comediantes mejor pagados en 2006, Seinfeld ha encabezado la lista todos los años con la excepción de 2016, cuando fue destronado por Kevin Hart.

Aunque Seinfeld está en la cima, Hart ciertamente fue un fuerte competidor. Ocupa el segundo lugar con 57 mdd, solo 500,000 dólares detrás de Seinfeld. “The Kevin Heart Irresponsible Tour”, que fue la gira de comedia más grande de 2018, superó el millón de entradas vendidas y le dio a Hart más de 30 mdd. También protagonizó el exitoso remake de Jumanji, que recaudó casi 1,000 mdd en todo el mundo. Hart fue elegido recientemente para presentar los Oscar del 2019, pero renunció debido a una reacción violenta contra sus tuits homofóbicos.

Los diez comediantes mejor pagados del mundo obtuvieron un total de 292 mdd, antes de impuestos y tarifas, desde el 1 de junio de 2017 hasta el 1 de junio de 2018. Esto es un total de 82.5 mdd menos que el año pasado debido a menos acuerdos con Netflix. Muchos de los enlistados de este año, entre ellos Jerry Seinfeld, Dave Chappelle y Chris Rock, vieron disminuir sus ganancias de transmisión a partir de 2017.

Dos personas desaparecieron de nuestra alineación este año: Amy Schumer y Louis C.K. En 2017, Schumer se convirtió en la primera mujer en aparecer en la lista de comediantes mejor pagados gracias a sus giras y a los contratos con Netflix, pero no cumplió con el límite de 15 mdd de este año. En cuanto a C.K., llegó a la lista de comediantes y el ranking de las celebridades mejor pagadas del mundo con 52 mdd el año pasado. Pero después de que confirmó las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra en noviembre de 2017, Netflix canceló su segundo especial y C.K. dejó de actuar hasta el pasado mes de agosto cuando hizo una aparición inesperada en Comedy Cellar.

Gabriel Iglesias, quien llegó a la lista por última vez en 2015, regresa con 20.5 mdd, suficientes para ocupar el sexto lugar. El comediante, conocido cariñosamente como “Fluffy”, consiguió la mayoría de sus millones en 136 presentaciones, pero también firmó un acuerdo de tres proyectos con Netflix en abril pasado para una serie de comedia multicámara y dos nuevos especiales. Podría afianzarse en un lugar más alto en la lista del próximo año gracias a su gira mundial “Beyond the Fluffy”, que comienza en febrero.

El recién llegado es una cara familiar. El comediante británico Ricky Gervais, quien se adjudicó el quinto lugar con 25 mdd, tuvo un gran éxito con “Humanity”, su primera gira de stand up en siete años. Recibió al menos 15 mdd, según Forbes, por su especial de Netflix del mismo nombre. El cocreador de “The Office” ha firmado un segundo especial de Netflix que aún no se ha filmado.

Sin lugar a dudas, Netflix ha cambiado la economía de la comedia. Con un presupuesto de programación original tan alto como 13,000 mdd, Netflix puede superar la oferta de la mayoría de las otras redes. Tan solo este año, el servicio de streaming lanzó casi 100 especiales.

Dicho esto, Netflix todavía no ha acaparado el mercado de la comedia. Jim Gaffigan (#8, 17.5 mdd) lanzó su último especial, Noble Ape, directo a digital, sin pasar por Netflix, que lanzó sus dos especiales anteriores. Hart, quien lanzó su propio servicio de streaming de música, “Laugh Out Loud”, cree que Netflix no es su fuente de ingresos más importante.

“Nada va a superar a las giras. Es una entidad que poseo y controlo”, le dijo Hart a Forbes. “Nunca le daría la espalda al stand up, es lo que abrió las puertas por las que camino ahora”.

Estos son los 10 comediantes mejor pagados del 2018:

Jerry Seinfeld (57.5 mdd) Kevin Heart (57 mdd) Dave Chapelle (35 mdd) Chris Rock (30 mdd) Ricky Gervais (25 mdd) Gabriel Iglesias (20.5 mdd) Terry Fator (18 mdd) Jim Gaffigan (17.5 mdd) Jeff Dunham (16.5 mdd) Sebastian Maniscalco (15 mdd)

Metodología

Todas las estimaciones de ganancias son desde el 1 de junio de 2017 hasta el 1 de junio de 2018. Las cifras son antes de impuestos; Los honorarios de los agentes, gerentes y abogados no se deducen. Las estimaciones de ganancias se basan en datos de Pollstar Pro, así como en entrevistas con expertos de la industria.