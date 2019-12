Jesús Seade y Loret de Mola se confrontan por negociación del T-MEC

Notimex.- Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, y el periodista Carlos Loret de Mola tuvieron un careo en Twitter en el contexto de las críticas que acusan que el T-MEC aprobó la presencia de inspectores laborales de Estados Unidos en el país.

“El truco: EEUU manda una carta a México diciendo que los “agregados” (inspectores) se van a portar bien. Pero lo que pesa legalmente es el Implementing Bill, no esta cartita diseñada para salvar a Jesús Seade después de su gentil comportamiento con EEUU”, criticó el comunicador.

“Loretito, como muchos te dicen y ahora entiendo por qué, pierdes una tras otra pero sabes cómo seguir distorsionando y mintiendo. No me quiero ni imaginar qué te mueve”, respondió Seade, quien aseguró que los encargados de revisar derechos laborales no serán inspectores sino expertos independientes seleccionados por cada país y enfocados en constituir un sistema laboral moderno.

Loretito, como muchos te dicen y ahora entiendo por qué, pierdes una tras otra pero sabes cómo seguir distorsionando y mintiendo. No me quiero ni imaginar qué te mueve. https://t.co/CN3IEb5SkL — Jesús Seade (@JesusSeade) December 16, 2019

Además, el representante comercial de EUA, Robert Lighthizer, le entregó a Seade una carta este lunes donde se compromete a que los verificadores de derechos laborales actúen en el marco de las leyes mexicanas y a que las verificaciones sean conducidas por miembros de paneles independientes. La misiva es la misma a la que aludió Loret en su mensaje.

Los miembros mexicanos del panel serán determinados por EUA y los miembros estadounidenses serán elegidos por México, recordó el subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La frase “El señor subsecretario” y un emoji de sorpresa fueron la respuesta de Loret de Mola a la increpación que le hizo Seade.

Carlos Loret de Mola ha vuelto a estar en el centro de la discusión pública mexicana luego de que EUA detuvo a Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Felipe Calderón, bajo la referencia de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Loret de Mola participó del arresto simulado y transmitido por televisión de Florence Cassez e Israel Vallarta, acusados por García Luna de liderar una banda de secuestradores en la Ciudad de México.

Cassez fue liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y repatriada a su natal Francia, mientras que Vallarta sigue hoy en prisión preventiva, sin que se le haya dictado sentencia.

Sectores de opinión pública ubican a Loret de Mola como presunto partícipe de la violación de presunción de inocencia y de la contaminación del debido proceso al que tienen derecho los presuntos criminales, por lo que sería supuesto corresponsable de las irregularidades del caso.

Sobre ese tema, el escritor mexicano Jorge Volpi escribió una novela de no ficción publicada en 2018, ‘Una novela criminal’.

Te recomendamos: Inspectores laborales de EU no afectan al T-MEC: Marcelo Ebrard