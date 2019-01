Jimmy Morales agradece apoyo Internacional ante crisis

Durante el acto protocolario del Saludo de año Nuevo al presidente, Jimmy Morales agradeció a diplomáticos y a los países que han ofrecido su respaldo a su administración a pesar de los “momentos que han puesto a prueba los valores y principios democráticos de los guatemaltecos”.

“Ha estado claro quiénes son nuestros amigos, los que creen como nosotros en la libertad, en la familia, en la vida, en la República, en la democracia, y los que no creen no importa, pero nos respetan”, dijo Morales durante su discurso en dónde recalcó que “los que no -creen en lo mismo- están afuera y Dios quiera y nuestro pueblo sea fuerte para que no se permita su entrada”.

En la sesión, efectuada en el Salón de Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario aprovechó para asegurar que su gobierno es respetuoso de las leyes internas e internacionales, por lo cual, dijo, espera que Guatemala sea atendida con el respeto y la dignidad que los guatemaltecos se merecen como nación.

“Nuestra nación se fundamenta en principios democráticos que son la base para defender nuestro estado de Derecho y nuestra soberanía nacional (…) El Estado de Guatemala está comprometido con el fortalecimiento de sus relaciones exteriores, las cuales han sido congruentes con el fiel cumplimiento de la Constitución, las leyes internas y las leyes internacionales”, recalcó.

En el acto protocolario también ofreció su discurso el nuncio apostólico, monseñor Nicolás Thevenin, quien hizo un llamado a los diplomáticos para ser objetivos y no tomar una postura en las decisiones internas del país. “La constante búsqueda del bien común debe ser siempre el objetivo del Estado”, sentenció.

“Guatemala ha sufrido 36 años de conflicto armado que ha herido gravemente y profundamente a las comunidades, es esencial que nuestra presencia como diplomáticos contribuya a fortalecer el desarrollo y la armonía entre las personas”, finalizó.