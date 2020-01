Jimmy Wales quiere seguir siendo el adalid contra las ‘fake news’

Suscríbete a Forbes

Jimmy Wales cree que a las empresas informativas les interesa más obtener clics que ofrecer contenidos de calidad. Él quiere cambiar esta fórmula. El fundador de Wikipedia ha decidido lanzar su propia organización de noticias para romper el tradicional modelo de negocio y, de paso, hacer una declaración de guerra en contra de las noticias falsas.

“WikiTribune es una plataforma que estamos lanzado para compartir información y promover contenidos de calidad”, dice, en entrevista, Jimmy Wales durante su más reciente visita a la Ciudad de México.

En 2017, el fundador de Wikipedia lanzó la plataforma de noticias WikiTribune, abierta a la participación de periodistas de todo el mundo. El proyecto de Wales fue madurado desde cinco años antes de su puesta en operación, como una forma de contrarrestar las llamadas fake news.

Hoy, el portal ha cambiado su dominio a un espacio más social, lo cual despierta expectativas sobre el rumbo que tomará y su posible desarrollo como una red social, que, en un futuro, pueda competir con Facebook en la difusión de noticias.

“WikiTribune es independiente de Fundación Wikimedia y Wikipedia”, dice, enfático, Wales, quien sabe que este nuevo proyecto sí tiene fines de lucro.

El modelo de negocio de este lanzamiento se basa en el apoyo del lector y no en publicidad pagada. A través de sus aportaciones económicas, la comunidad hace suya la organización de noticias y eso genera confianza entre los usuarios.

Hasta diciembre de 2019, la plataforma sumaba ya más de 336,000 miembros activos, aunque la lista de solicitantes crece cada día, de acuerdo con datos proporcionados por WikiTribune.

En México, la Asociación Mexicana de Internet.MX contabilizó 82.7 millones de internautas en el país durante 2018, de los cuales 76% usa la red para buscar in- formación y 59% para leer, ver o escuchar contenido relevante, de acuerdo con el décimoquinto “Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México”. Los mexicanos están interesados en las propuestas informativas y de contenidos.

Wales cree en el poder de los profesionales del periodismo para informar bien a la sociedad. La plataforma pretende atraer a todos aquellos lectores que estén interesados en acceder a un mejor periodismo. Ésta es la nueva aventura de Jimmy Wales y WikiTribune.



Un nuevo enfoque

El fundador de Wikipedia publicó un tácito agradecimiento a la comunidad desde el anuncio mismo de su plataforma cuando quedó oficialmente regristrada: “WikiTribune está probando un nuevo enfoque para las noticias, donde la comunidad trabaja junto con profesionales”.

El graduado en Finanzas y maestro por la Universidad de Alabama, y doctor por la Universidad de Indiana, cree que el proceso que vive WikiTribune debe ser divertido, así como también lo fue el desarrollo de Wikipedia. De este modo, la información pasa a ser controlada por la comunidad, no solamente por un editor general, como ocurre en los portales de noticias tradicionales.

Estadounidense de nacimiento, hijo del gerente de una tienda de alimentos y una maestra, siempre ha confiado en el poder de la educación y el conocimiento.

WikiTribune permitirá que los usuarios editen la información de los textos noticiosos, pero los cambios serán auto- rizados por una “persona confiable”, que será personal de la propia plataforma, es decir, un modelo similar al de Wikipedia.

¿Qué opina de las fake news?

Son un problema… Y el financiamiento al periodismo profesional se encuentra en dificultades. Son problemas [a resolver] en el corto plazo, ya que creo que los consumidores están pagando [a veces insatisfactoriamente] por obtener contenidos de calidad, [responde Jimmy].

De todos los países, México es uno de los mercados más preocupados por detectar noticias falsas, de acuerdo con 68% de las respuestas de una muestra de 38 naciones, tan sólo por debajo de Brasil (85%), Sudáfrica (70%) y Reino Unido (70%), y por encima de Chile o Estados Unidos (ambos con 67%), de acuerdo con el estudio “Digital News Report 2019”, elaborado por Reuters Institute.

El sitio apuesta por una mayor cantidad de contenidos internacionales, pero busca que, en un futuro, se puedan desarrollar historias locales, para satisfacer necesidades informativas específicas.

El idioma español ha seducido a las plataformas mundiales. Empresas como The New York Times y el HuffPost México ofrecieron sus propios proyectos en habla hispana y, aunque desaparecieron, han llegado nuevas apuestas, como la realizada por The Washington Post en su plataforma de opinión.

México ha jugado un papel clave como centro de origen de la versión en español de WikiTribune. Jorge Herrera es el personaje principal en este capítulo.

Hecho en México

Jorge Herrera es originario de Madrid, España, pero ha vivido en 17 países distintos, y en México ha residido por más de una década. Cuando llegó a establecerse, tenía apenas tenía 21 años. Lo toma con humor: “Aquí me dicen que hablo como español y en España me dicen que hablo como mexicano”.

Hace tres años, Jorge supo que Jimmy Wales estaba lanzado WikiTribune a través de una campaña de financiamiento colectivo (también conocido como crowfunding). “Me pareció una idea fantástica. Si él ha logrado cambiar el mundo de las enciclopedias con Wikipedia, creo que lo puede volver a hacer con las noticias”, asegura Herrera.

Así fue como el joven español se dio a la tarea de revisar si los dominios de WikiTribune se encontraban disponibles en México y España. Su búsqueda dio como resultado detectar que eran accesibles, así que decidió adquirirlos y avisarle al equipo de Wales que deseaba colaborar.

Tres semanas después de haber contactado al equipo, Jorge se llevó una gran sorpresa: Wales había respondido el correo de manera directa. “Me dijo que quería conocerme y comprarme los dominios. Yo le dije: ‘Te regalo los dominios, porque lo único que quiero es ser parte del proyecto’. A partir de ahí, recibí una invitación para conocerlo… y a todo el equipo de trabajo”, recuerda Jorge.

En 2017, aterrizó en Londres para verse con el fundador de Wikipedia, en unas oficinas de coworking. “Lo que más me sorprendió fue la sencillez y la determinación de Jimmy Wales”.

Jimmy cree que si hubiera un donador por cada 200 usuarios de Wikipedia, la plataforma seguiría siendo sostenible a lo largo del tiempo. “Él es muy fiel a sus principios y cree que la inversión debe salir de la propia gente, para mantenerse libres de los intereses que mueven a los medios”, explica el joven español.

En septiembre de 2018, Herrera dio el banderazo a WikiTribune Español desde México, país que no le es indiferente al fundador de Wikipedia. A la pregunta directa de si México tiene un papel relevante para WikiTribune, el fundador de la plataforma responde con contundencia: “¡Definitivamente!”

Jorge Herrera cree que la apuesta de WikiTribune no está nada equivocada. “Necesitas que la gente se involucre con el proyecto y con la creación de contenido para que la gente se sienta motivada para donar. Al final, se trata de un proyecto [sostenido] por la gente”.

Hoy, un 64% de los mexicanos com- parte noticias vía redes sociales, por mensaje o correo electrónico. Facebook, YouTube, WhatsApp y Twitter son las fuentes más usadas para compartir contenido noticioso en México, de acuerdo con Reuters Institute.

La nueva plataforma intenta ofrecer los estándares más altos de protección de datos y privacidad para diferenciarse de las ofertas existentes. WikiTribune asegura que no almacena datos relativos a tarjetas de crédito ni comparte informa- ción personal con terceros.

¿Cree que internet libre corre peligro?

Soy muy optimista. La regulación en varias partes del mundo sí llama la atención, pero creo que está a salvo [dice Wales].

En cuanto a la ríspida relación de México con el actual inquilino de la Casa Blanca, el fundador de “la enciclopedia libre”, creada el 15 de enero de 2001, también se muestra optimista:

“México es importante en la relación con Estados Unidos. El español y el inglés son idiomas globales […] La relación entre ambos países sobrevivirá a pesar de Donald Trump, ya que los lazos culturales y económicos son importantes”.