Joaquín Sabina, al hospital tras caerse del escenario en el día de su cumpleaños

De inmediato la noticia puede haberle arrancado una mueca entre sonrisa y pena a más de uno: es que el cantautor Joaquín Sabina se cayó desde el escenario durante su reciente concierto, horas atrás, junto a Joan Manuel Serrat.

El hecho ocurrió en Madrid, durante esta jornada en ocasión del show que estaba ofreciendo en el Wizink Center de Madrid, coincidiendo con el cumpleaños 71 del artista.

De acuerdo a un informe periodísco, el cantante se precipitó de al menos metro y medio hasta caer al foso del escenario. Todo apunta a que el músico “se tropezó“.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 21 horas, a solo 30 minutos después de comenzar el recital, que finalmente fue suspendido.

Según ha confirmado a la prensa la promotora del espectáculo, no ha sido un desmayo, sino una caída accidental, que en principio no revistió gravedad.

“Les pedimos unos minutos de tranquilidad y cuando tengamos seguridad de que podemos continuar o no, se lo diremos”, anunció la organización tras la caída del cantante. No obstante, media hora después, el propio Sabina salió en silla de ruedas al escenario acompañado de Serrat, para anunciar a los asistentes “que se iba al hospital porque se había hecho daño en un hombro”.

“Estas cosas sólo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro”, dijo Sabina ante un auditorio lleno que no cesaba de aplaudirle.