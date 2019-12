John Frusciante regresa a los Red Hot Chili Peppers

El guitarrista John Frusciante volvió con la banda Red Hot Chilli Peppers tras una década de separación.

Este anuncio fue hecho por la banda que encabeza Anthony Kiedis en su cuenta de Instagram.

“John Frusciante se une a nuestro grupo”, reveló la banda originaria de Los Ángeles, California.

Como miembro de los RHCP, partcipó en la banda en los discos Mother’s Mikl y Blood Sugar Sex Magik y se separó de 1992 a 1998. Regresó en 1998 para tocar en los discos Californication, By The Way y Stadium Arcadium. Abandonó la banda en 2009.

La banda agradeció al guitarrista Josh Klinghoffer por los últimos 10 años a su lado.

Con 49 años de edad, el también cantante y productor ha grabado 12 álbumes de estudio y siete Extended , además de dos discos con el proeycto Ataxia con Klinghoffer y Joe Lally, y dos discos de estudio más bajo el nombre de Trickfinger.