Johnson consigue convencer a la oposición y habrá elecciones anticipadas

Investing.com.- Finalmente habrá elecciones anticipadas en Reino Unido para desbloquear el Brexit.

Finalmente, Boris Johnson ha conseguido convencer a los laboristas, que han aceptado celebrar elecciones anticipadas en Reino Unido. De momento, la fecha no es exacta y podrían celebrarse un día antes de la fecha fijada por el primer ministro británico. Así, el 11 de diciembre, los anglosajones, con toda probabilidad, deberán acudir a las urnas.

Fue el propio Jeremy Corbyn, líder del partido laborista, el que ha anunciado que apoyará en el Parlamento un adelanto electoral después de que fracase la idea de Johnson en la jornada de este lunes.

Una vez que no salió adelante la votación propuesta por Johnson para celebrar las elecciones el 12 de diciembre, este martes volverá a intentarlo y necesitará un apoyo de los dos tercios de la cámara.

“Lanzaremos la campaña más radical para el cambio real que jamás haya visto este país”, anticipó Corbyn a su gabinete “a la sombra”, según publica el medio The Guardian. Recordemos que Boris Johnson avanzó el pasado jueves que no permitirá que “continúe esta parálisis y, de una forma u otra, debemos proceder con unas elecciones. Esta Cámara ya no puede mantener a este país como rehén”.

De momento, los mercados siguen estando a la defensiva y el rojo se mantiene en las principales plazas europeas. El Ibex 35 cae un 0.5%. No obstante, los valores que más expuestos están en Reino Unido como Banco Sabadell (MC:SABE) e IAG (MC:ICAG) suben desde que se conoció la noticia. El FTSE 100, por su parte, se contrae un 0.7%.

Por su parte, la libra esterlina se mantiene prácticamente plana en los 1.28 dólares y apenas cae un 0.08%.