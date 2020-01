Jon Favreau regañó a dos actores por ‘maltratar’ a Baby Yoda

El personaje del espacio exterior, con sublimes poderes y que ostenta unos 50 años de edad, más conocido en la Internet como Baby Yoda, fue protagonista de un breve incidente que involucró al creador de la serie The Mandalorian, Jon Favreau y los comediantes Jason Sudeikis y Adam Pally.

De acuerdo a lo revelado por el actor, quien interpretó a un Scout Trooper en el final de temporada de la serie, el muñeco que encarna al bebé de maestro requirió 5 millones de dólares para cobrar vida.

Pally apareció en una escena ahora notoria que resultó en que el coprotagonista Jason Sudeikis y él mismo fueran regañados por el propio Favreau, ya que involucraba a los dos golpeando al personaje.

Resulta que posterior a ello, el actor tuvo sus reservas sobre la forma de atacar a la valiosa criatura, y no menos porque el movimiento moleste luego a la misma Internet.

“Recuerdo la primera toma que hice cuando lo golpeé”, relató Pally en el evento TCA Winter Press Tour. “Llamaron” corte “y Jon [Favreau], que estaba mirando en un monitor en su oficina, bajó y dijo:” Solo quiero hacerles saber que el pequeño … cuesta unos 5 millones de dólares. Quiero que lo golpees, pero quiero que lo sepas… “.

Pally terminó errando sus golpes en las siguientes tres tomas, ya que la revelación de Favreau lo puso nervioso.

En cuanto a cómo fue elegido para el papel, Pally dijo que se lo debía a su larga amistad con Favreau. “[Jon Favreau] dijo que tenía esta cosa en la que necesitaba que alguien hiciera algo especial”, relató el actor.

Afortunadamente, los Scout Troopers Sudeikis y Pally fueron reprendidos sobre el final del capítulo por el droide IG-11 por su actitud con “The Kid”.

No obstante la Internet fue contundente en defensa del pequeño de color verde.

I knew that was Jason Sudeikis!!!! I thought @billburr was bad for dropping baby yoda but you….YOU BASTARD!!!! #TheMandolorian Chapter 8. pic.twitter.com/xCb3mfV81s — Kellie McDixon 💫 (@kellie_dixon) December 27, 2019

Happy holidays to everyone but Jason Sudeikis, go beat up somebody your own size pal #TheMandolorian pic.twitter.com/fHezkn6Ytb — Shelbae Kleinhans (@realShelbyK) December 27, 2019

Dear Jason Sudeikis, if you hit Baby Yoda one more time, I will find you…. and destroy you… p.s. you're hilarious otherwise. pic.twitter.com/OYen7rSUz4 — AshEvilDead (@AshEvilDead66) December 27, 2019

Good afternoon to everyone except Jason Sudeikis and Adam Pally #TheMandalorian pic.twitter.com/rTiMmStPL4 — Snarky Djarin (@secretary_snark) December 27, 2019

Con información de Comicbook.

Lee también: Fotógrafo crea la ‘constelación’ de Baby Yoda con un dron