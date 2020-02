Jordi Greenham deja la startup Homie tras denuncia de acoso

Jordi Greenham, fundador de Homie, una startup nacida en México enfocada en facilitar la renta de inmuebles sin aval, dejó desde el pasado 16 de febrero su puesto como CEO de esta compañía, luego de haber sido señalado por acoso sexual por parte de una persona a la que previamente le había ofrecido un puesto de trabajo.

La denuncia a Greenham fue realizada a través del Facebook privado de la persona afectada, quien indicó que el emprendedor, vía una aplicación de mensajería, le ofreció dinero a cambio de pasar la noche con él.

“El día de hoy, Jordi Greenham Asensio, co fundador de Homie, me ofreció dinero por pasar la noche con él. Cabe remarcar que no tenemos conexión personal y él me contactó por LinkedIn hace unos meses para ofrecerme un puesto en su empresa, nos comunicamos por WhatsApp para agendar entrevistas y para que su equipo se comunicara conmigo, realicé el proceso y no quedé en el puesto, esa es la extensión de la relación [que tenemos]”, publicó la afectada.

La salida del emprendedor de la compañía fue confirmada a Forbes México por la empresa, la cual señaló que fue acordada entre el board directivo de la empresa y Greenham, luego de un proceso de investigación que se realizó sobre el hecho.

“El 14 de febrero, el Consejo de Administración de Homie fue informado del comportamiento inaceptable del CEO y tomó medidas inmediatas. El Comité de Ética del Board, llevó a cabo la investigación necesaria y el 16 de febrero, después de discutirlo internamente, Jordi Greenham Asensio renunció como CEO y Presidente de la empresa”, explicó la empresa.

El consejo de la compañía está integrado principalmente por los fondos Equity International, un VC privado dirigido por el empresario multimillonario Sam Zell, y el mexicano Angel Ventures, quienes junto a otros inversionistas colocaron alrededor de 7 millones de dólares (mdd) en la startup durante el mes de diciembre pasado.

De acuerdo con la compañía, “la acción rápida del consejo refleja nuestro compromiso por los más altos estándares de conducta, en todos los niveles de la organización”. La empresa precisó que las opiniones y comentarios que realice Jordi Greenham hacia adelante ya no representan a Homie.

Se espera que la el Consejo de Administración de la compañía se reuna hacia los próximos días para definir el futuro tanto de la empresa como de quien será el encargado de asumir como su nuevo CEO.

