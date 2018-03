Jóvenes de ‘prepa’ representarán a México en competencia robótica

El equipo 2283-Panteras, conformado por jóvenes de la preparatoria de la Universidad Panamericana en Coahuila, obtuvieron el pase para la final de la competencia de robótica FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology).

Panteras obtuvo el pase a la competencia mundial luego de enfrentarse a 42 equipos de 23 estados y es el equipo más veterano de México en FIRST.

Hace unos días, se llevó a cabo la segunda ronda de la competencia en el Tecnológico de Monterrey, donde participaron seis equipos apoyados por mentores de General Motors, de los cuales cuatro participaron en las semifinales y uno logró asegurar su pase al mundial.

“Éste se suma a tres equipos adicionales que también apoya la compañía automotriz y que calificaron al mundial en el primer regional de 2018 realizado en Monterrey”, dijo GM en un comunicado.

Las competencias mundiales se llevarán a cabo durante el próximo mes, en Houston, Texas del 18 al 21 de abril y en Detroit del 25 al 28 de abril de 2018.

“Como desde hace 12 años, estamos comprometidos en promover en los jóvenes el gusto por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por ello apoyamos a los estudiantes que participan en FIRST, pues es una gran plataforma para formar a los ingenieros del futuro”, comentó David Rojas, Director de Ingeniería de GM de México.