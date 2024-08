Jueces de NL protestan contra la reforma judicial

Jueces y empleados del sistema de Justicia protestaron este miércoles en Nuevo León como parte del paro nacional del Poder Judicial contra la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para elegir por voto popular a juzgadores y a la Suprema Corte.

Integrantes del Poder Judicial Federal (PJF) en Nuevo León denunciaron en la manifestación que la reforma que discutirá el Congreso a partir del lunes vulnera la independencia de la Justicia y la profesionalización de jueces y magistrados.

El juez Rafael Rodrigo Cruz Ovalle, subdirector de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), consideró que la iniciativa del mandatario es una estrategia para concentrar el poder.

Integrantes del Poder Judicial de Nuevo León protestan contra la reforma judicial. Foto: EFE/Miguel Sierra

“Nos encontramos enfrentando una reforma constitucional promovida por el presidente de la República, pero arropada por una mayoría parlamentaria que amenaza con socavar los pilares sobre los que se asienta el Estado constitucional de derecho, esa reforma no es otra cosa más que un intento de concentración del poder”, destacó.

El jurista respaldó el paro nacional que comenzó desde los primeros minutos del miércoles por iniciativa de la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Jufed, que argumenta que la elección popular de jueces afectaría la carrera judicial y permitiría la intromisión de partidos y el crimen.

Lee: Coparmex exige al gobierno respetar la carrera judicial y derechos de trabajadores

El mandatario y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, minimizaron la huelga y advirtieron que no habrá marcha atrás.

‘Jueces están comprometidos con la Constitución’

Pero el magistrado Antonio Ceja sostuvo en la marcha que los jueces están comprometidos con la Constitución y la defensa de los derechos humanos de todas las personas.

“Aquí todos reunidos refrendamos el compromiso de jueces y magistrados con la sociedad y esto que estamos haciendo (el paro) es lo último que nos deja hacer el Gobierno porque nos desoyó y nunca nos escucharon lo que pretendíamos: una reforma integral, donde no solamente se descabece a jueces y magistrados y maten la carrera judicial”, expuso.

Añadió que ellos sí están de acuerdo con una reforma al Poder Judicial, pero con una que brinde justicia a la población.

Magistrados y jueces de Nuevo León posan durante una convocatoria para hacer un paro de labores en protesta por la reforma judicial. Foto: EFE/Miguel Sierra

“Esa sed de justicia que tienen las personas no es culpa del Poder Judicial Federal, es culpa del sistema de justicia que no ha funcionado en México y es lo que queremos que se arregle, por eso decimos: no a esta reforma judicial”, planteó.

Los jueces destacaron que a pesar da la suspensión de labores se estarán atendiendo los casos urgentes que se presenten, así como las guardias previamente establecidas.

Al término de la protesta, los trabajadores del Poder Judicial Federal entonaron el Himno Nacional Mexicano.

Con información de EFE

