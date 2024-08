Jueces y magistrados aprueban paro nacional indefinido en protesta por la reforma de AMLO 

Los jueces y magistrados iniciaron este miércoles, un paro nacional indefinido de labores en defensa de la autonomía del poder judicial y en contra de la reforma promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, entre otras cosas, plantea que sean elegidos por el voto popular y dos nuevos órganos administrativos.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) decidió ir a la huelga en una votación realizada este lunes en la que 1,202 jueces de los 1,403 que participaron votaron a favor y 201 en contra.

Durante el paro “solo se atenderán los casos urgentes”, según la propuesta aprobada.

“Esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pilar de nuestro sistema democrático y por ello hoy, personas trabajadoras y juzgadoras hemos decido defender en unidad: la República, la independencia judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras”, agregó la nota.

Con base en lo anterior, “en el primer minuto del 21 de agosto del presente, iniciará la suspensión de las actividades jurisdiccionales en todos los Juzgados y Tribunales Federales del país, con las excepciones que se precisaran en la declaratoria correspondiente”.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspenderá este martes su sesión pública del Pleno aunque los 11 ministros se reunirán en privado para analizar el anteproyecto de dictamen de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), presentado el pasado viernes en la cámara de Diputados, indicó la institución en un comunicado.

El paro de los jueces se suma al iniciado este lunes por unos 55,000 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en todo México en contra de la reforma, que según dijeron durará hasta que sus peticiones sean “ecuchadas, tomadas en cuenta y reflejadas en nuestra Constitución”.

Lee más: AMLO acusa de ‘paleros’ a trabajadores en paro contra su reforma al Poder Judicial

Poder Judicial asegura que argumentos contra reforma no fueron escuchados

Los trabajadores alertaron que la reforma, que se pretende discutir en el Congreso el próximo 26 de agosto y aprobar por la amplia mayoría del partido Movimiento Regeración Nacional (Morena) y sus aliados en el siguiente periodo de septiembre, impulsa eliminar la carrera judicial como sistema de mérito para acceder a la judicatura.

Los huelguistas se quejaron de que sus argumentos en contra de la reforma no fueron considerados, pues fueron excluidos de los foros de discusión y subrayaron que esta reforma judicial “es nociva y no resuelve los problemas de justicia en México”.

El Sindicato de Trabajadores del PJF pidió a sus agremiados no participar en paros de labores que no fueron decretados de forma oficial a fin de no dificultar la eventual defensa contra la parte patronal.

Recientemente, el oficialismo anunció que enviará 100 modificaciones a la reforma inicial de López Obrador, tras una serie de foros en todo el país, entre las cuales se prevé la renovación total de los ministros de la SCJN y la mitad de los jueces en todo el país por el voto popular.

Este lunes, en su conferencia diaria, López Obrador afirmó que los trabajadores del Poder Judicial que se unan a una huelga están en su derecho de manifestarse, pero los acusó de servir de “paleros” a quienes forman parte de la corrupción y están en contra de su reforma judicial.

Afirmó que su gobierno no está en contra de los trabajadores, sino en contra de la “corrupción y los privilegios” que hay en el Poder Judicial y del que están enterados los trabajadores.

Con información de EFE

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas de nuestro contenido