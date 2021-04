Juez ‘opositor’ otorga 5 suspensiones más contra padrón de telefonía

Cinco personas más recibieron suspensiones provisionales contra la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que obliga al registro de datos personales y biométricos en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro fue quien otorgó las medidas cautelares y tiene como efecto proteger a los cinco beneficiados a fin de que no se les exija cumplir con la norma y con ello perder su registro telefónico.

El juzgador fue objeto de críticas en la conferencia “mañanera” de hoy por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador por ser el mismo que otorgó suspensiones contra la reciente reforma eléctrica.

En sus argumentos, el juez señala que la utilidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, más allá de tener la premisa de la seguridad, no garantiza mayores efectos en la persecución de delitos.

Sin embargo, alerta sobre su vulnerabilidad, ya que el Estado no puede garantizar la salvaguarda de datos personales y biométricos.

“Dicho de otra manera, no se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales, como excepción al principio de su protección, podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar e, incluso, no se entiende en qué medida se podría ver favorecida la investigación y persecución del delito, pues la entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor”, expuso el juzgador.

Esta mañana, el presidente López Obrador y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, criticó¿aron que el juez Gómez Fierro no privilegie la seguridad que implica tener el registro de las personas con acceso a la telefonía móvil para prevenir delitos como el secuestro o la extorsión.

El mandatario sugirió que el juez Gómez Fierro sólo favorece a “potentados”.

“¿Quién defiende al pueblo? ¿Este juez? ¿Otorga amparos a los pobres? ¿Protege a los pobres? ¿Entonces la justicia es nada más proteger a los potentados?”, cuestionó López Obrador.

Antes, el subsecretario Mejía calificó al juzgador de ser un “juez a modo”, “por encargo” y “de contentillo” por haber dado un primer amparo.

“El juez Gómez Fierro, que es el que utilizan siempre los grupos de interés cuando hay un interés en contra de la reforma eléctrica, ahora contra la seguridad, es un juez de contentillo que actúa de quedabien, este juez, sin todavía publicarse los lineamientos que va a emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene seis meses, ya otorgó de manera frívola una suspensión provisional, que evidentemente se va a combatir”, expresó.

El funcionario lamentó que el juzgador privilegie las ventas de los sistemas de telefonía celular de prepago antes que la seguridad de los usuarios.

