Juez otorga primera suspensión provisional contra padrón de telefonía móvil

Un juez federal otorgó la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, al considerar que dicha medida afectaría los derechos del usuario y no necesariamente contribuiría a reducir delitos.

Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, argumentó que esta medida exenta al quejoso de su obligación de registrar sus datos ante el padrón y perder su línea telefónica.

Leer: Comienzan los amparos contra padrón de usuarios de celular

Aunque el juez reconoció que la reforma busca la protección de datos y el combate a la inseguridad, alertó que no garantiza plenamente que un delito se investigue de mejor manera.

“Este juez de Distrito advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea de telefonía móvil en el PANAUT, podría no ser idónea ni proporcional, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos, es decir, el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos mencionados previamente”, sostiene Gómez Fierro.

El próximo 27 de abril se llevará a cabo una audiencia incidental en la que se evaluará si se concede una suspensión definitiva.

Gómez Fierro es el mismo juez que concedió el mes pasado las primeras suspensiones contra la reforma eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Suscríbete a Forbes México