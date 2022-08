Juez revoca suspensión que prohibía a Layda Sansores difundir audios sobre ‘Alito’

El Primer Tribunal Colegiado en Materia del Cuarto Circuito revocó las suspensión que impedía a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundir audios o realizar pronunciamientos sobre el presidente del PRI, Alejandro Moreno.

Esta revocación se dio bajo el argumento de que el juez de Nuevo León, quien había otorgado la suspensión, carecía de competencia legal para emitir su resolución, porque al principio había declinado competencia legal para conocer el asunto.

“Jurídicamente no fue correcto que el juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el Juzgado residente en Campeche le informara si la acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto”, se menciona en la revocación.

En semanas pasadas, la gobernadora de Campeche por Morena ha publicado en sus redes sociales y en su programa en internet Martes de Jaguar audios del dirigente priista, en los cuales él presuntamente confiesa que su partido ha recibido dinero ilegal para las campañas de sus candidatos y se le escucha hablar sobre cómo justificar 12 millones de pesos.

