Juez suspende programa de contingencias ambientales en CDMX

Notimex.- La Comisión Ambiental Metropolitana (Came) anunció la suspensión temporal del programa de contingencias ambientales debido a que un juez otorgó un amparo a la organización Greenpeace que pidió que a partir de los 100 puntos de contaminantes del Índice de la Calidad de Aire se tendría que declarar alguna acción.

Los representantes de la Came en Cuidad de México y el Estado de México aclararon en conferencia de prensa que el programa de contingencia ambiental señala que a partir de los 150 puntos se tomen acciones, lo que significa que la petición de Greenpeace no está considerada debido a que no hay protocolos establecidos para actuar a partir de los 101 puntos.

La secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles, explicó que al acatar la determinación del juez de suspender el programa de contingencias y actuar en función de la demanda del organismo medio ambiental, una vez que el índice rebase los 100 puntos.

A partir de la notificación que recibió la Came el pasado viernes, se ha venido aplicando el nuevo criterio, es por ello que ayer jueves se emitió una recomendación en la zona de la UAM Xochimilco, misma que se tuvo que levantar a las dos horas, debido a que el índice bajó.

Hoy, dijo, se volvieron a rebasar los 100 puntos, pero en el monitoreo a la hora ya estaban alrededor de 70 puntos.

Debido a la falta de un protocolo e incluso de establecer estimaciones para el siguiente día, la Came presentará sus argumentos para que el programa se mantenga como está establecido.

Según el director general de calidad del Aire del Gobierno de la Ciudad México, Sergio Zirath, “si tuviéramos que decretar contingencia ambiental fase uno a Partir de rebasar 100 prácticamente no tendría sentido, mejor aplicamos un Hoy no Circula todos los días”.

Aunque reconoció que, si es necesaria la revisión de las normas en cuanto a la calidad del aire, lo que se revisa es el tema de las contingencias y son los argumentos técnicos que se presentarán a las autoridades.

Conforme al actual protocolo es posible pronosticar para el día siguiente la aplicación de medidas, lo que no se puede hacer con el rango de 100 puntos, debido a que baja muy rápido.

El amparo que emitió el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa es temporal en tanto no se toma la decisión final.

En caso de que la resolución sea a favor de la demanda de Greenpeace se deberá generar un protocolo especial para ello.

