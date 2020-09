Juicio a ex presidentes y rifa del avión como alternativa a la mañanera

Cuando inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una estrategia innovadora en materia de comunicación fue la conferencia de prensa diaria llamada “mañanera”, en la cual se fijaban los temas de discusión y agenda pública.

A pesar de que escuchar a diario al presidente de México es algo novedoso y necesario, el mal manejo de esa conferencia de prensa, el exponer datos falsos, evadir preguntas complicadas con temas irrelevantes y que nada tienen que ver con lo planteado por los periodistas, llevó a que la población perdiera el interés en ese ejercicio de comunicación.

Con el paso del tiempo, la “mañanera” ya no tenía el mismo impacto para fijar una agenda que le fuera favorable al Gobierno Federal, por lo que, ante un momento sanitario y económico complicado, la estrategia de comunicación fue llevar el debate público al tema de los ex presidentes y la rifa de un avión.

En lo que se refiere a la consulta para enjuiciar o no a los últimos ex presidentes de México, resulta un enorme desperdicio de tiempo y recursos económicos el comenzar una campaña para recolectar firmas que aprueben dicha acción, debido a que el castigo a delincuentes no está sujeto a una votación.

Esos recursos gastados por el Gobierno Federal bien pudieron ser empleados en elaborar una denuncia sustentada con pruebas que corroboren fraudes, desvíos monetarios o actos de corrupción, los cuales deben ser castigados conforme a la legislación actual mexicana.

Andrés Manuel sabe que el enojo social que hizo que buena parte del país votará por él, está basado en la corrupción del sistema político mexicano, lo cual aprovecha muy bien al señalar a antiguos mandatarios.

El problema, es que la corrupción del sistema político mexicano no sólo está compuesta por los ex presidentes, ya que dentro de él también se encuentran ex gobernadores, legisladores y dirigentes de partidos políticos, los cuales están fuera de la consulta popular y del discurso de López Obrador.

La obligación de la Fiscalía General de la República es atender las denuncias que pueda hacer el actual presidente contra toda una clase política en caso de existir elementos contra ellos. Es ilógico pensar que los ex presidentes actuaron solos y que nunca recibieron el apoyo de sus colaboradores para cometer los delitos que López Obrador señala cada que tiene oportunidad.

Aunque el Gobierno Federal sabe que la consulta para enjuiciar a los ex presidentes no tiene futuro, entiende que es una buena estrategia para dejar de lado por un tiempo la discusión sanitaria y de cómo es manejada la pandemia en México, así como el resultado final del presupuesto de ingresos y egresos del país para 2021.

En lo que se refiere a la rifa del avión y el destino de lo recaudado, el debate real debe ser lo que el Gobierno Federal está haciendo para generar de forma permanente recursos para el sector salud y no gastar esfuerzos en un acto que significa dar dinero por única vez a ciertos hospitales.

El esfuerzo de Andrés Manuel debe ser el construir un mecanismo que le permita al sector salud ser autosuficiente y recibir recursos económicos que año con año sean mayores. Dichos mecanismos pueden ser la implementación de un impuesto a comida y bebidas azucaradas para que directamente sean transferidos los recursos a la salud, por tan sólo citar un ejemplo.

La rifa del avión significó no sólo distraer recursos de la administración Federal en un acto que será efímero por que no es la solución a los males sanitarios, sino que también logró el tan anhelado cambio de agenda pública que López Obrador buscaba al estar discutiendo este tema y no otros de importancia nacional.

Al final, Andrés Manuel debe estar satisfecho con su equipo de comunicación, ya que logró poner a debate un par de temas que son irrelevantes para el país, pero que ha significado dejar de lado la discusión sanitaria y económica.

Contacto:

Twitter: @edmar_lezama

Instagram: edmar_lezama

Correo: [email protected]

El autor es Docente de economía en la UNAM, coordinador del Programa Único de Especializaciones en Economía (Posgrado, UNAM). Corredor y fotógrafo amateur en los ratos libres.*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.