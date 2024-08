Kamala Harris elige a Tim Walz como compañero de fórmula: esto es lo que debes saber sobre él

La vicepresidenta Kamala Harris eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, para que sea su compañero de fórmula en la carrera presidencial de 2024, mientras Harris intenta ganar terreno al expresidente Donald Trump a poco más de tres meses de las elecciones de noviembre.

Hechos clave

Harris anunció que le pidió a Walz que fuera su compañero de fórmula en una publicación de Instagram el martes, poco después de que varios medios de comunicación informaran sobre la decisión, elogiando las “convicciones de Walz en la lucha por las familias de clase media” y diciendo que lo que más la impresionó fue su “profundo compromiso con su familia”.

Walz aceptó la oferta el martes por la mañana, calificándola de “honor de su vida” y agregó: “La vicepresidenta Harris nos está mostrando la política de lo que es posible. Me recuerda un poco al primer día de clases”.

Walz, de 60 años, padre de dos hijos y gobernador de Minnesota nacido en Nebraska, había emergido como favorito para la vicepresidencia, junto con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y varios otros en las semanas previas a la decisión.

Según se informa, la campaña de Harris examinó a alrededor de una docena de contendientes, y su lista rumoreada se redujo a Walz y Shapiro en las horas previas al anuncio, que se esperaba que ocurriera el martes después de que los delegados demócratas concluyeran la votación por el candidato del partido el lunes, con el 99% seleccionando a Harris.

Si bien no está a la vanguardia de la política nacional, Walz se estableció como un demócrata moderado en el Congreso, donde se desempeñó como representante de Minnesota de 2007 a 2019, y como gobernador de Minnesota, cargo que desempeña desde 2019, donde también se desempeña como presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores Demócratas.

Walz es visto como una opción atractiva para los independientes y los demócratas moderados como un político de clase trabajadora con antecedentes rurales, que exuda la apariencia de “alguien con una experiencia vivida que es tan comparable a la de muchas de las personas en las zonas rurales de Estados Unidos”, dijo la ex senadora Heidi Heitkamp, ​​DN.D., a The New York Times la semana pasada.

Antes de postularse para el cargo, Walz, graduado del Chadron State College en Nebraska, sirvió en la Guardia Nacional del Ejército y luego trabajó como profesor, primero en la reserva india de Pine Ridge en Dakota del Sur, donde conoció a su esposa Gwen, una compañera docente, y luego en China y más tarde como profesor de secundaria en Mankato, Minnesota, al sur de Minneapolis.

Walz entró inicialmente en la política como miembro de la campaña presidencial de 2004 del ex senador de Massachusetts John Kerry, un puesto que ocupó después de decir que algunos de sus estudiantes de secundaria fueron interrogados por tener una calcomanía de Kerry cuando los llevó a un mitin de campaña para el entonces presidente George W. Bush, informó MinnPost .

Como gobernador, algunos de los logros políticos de Walz incluyen garantizar comidas gratuitas en las universidades estatales participantes, consagrar el derecho al aborto en la ley estatal, prohibir la terapia de conversión y brindar protección para la atención médica que afirma el género. Walz defendió recientemente esas medidas contra las críticas de la derecha en una entrevista con CNN a principios de este mes, bromeando: “¡Qué monstruo! Los niños están comiendo y teniendo la barriga llena para poder ir a estudiar y las mujeres están tomando sus propias decisiones sobre la atención médica”.

Walz también firmó un proyecto de ley en mayo pasado que amplía los derechos de voto en Minnesota para aproximadamente 55.000 residentes anteriormente encarcelados y, en 2020, supervisó la respuesta del estado tanto a la pandemia de COVID-19 como a las protestas por la brutalidad policial a raíz de la muerte de George Floyd a manos de la policía, aunque enfrentó críticas de los republicanos del estado por su respuesta tardía a las protestas tras el asesinato de Floyd.

Qué tener en cuenta

Walz y Harris harán su primera aparición conjunta a las 5:30 p.m. ET del martes en Filadelfia.

Críticos principales

Walz ha enfrentado una reacción negativa de los republicanos de Minnesota principalmente por sus acciones para proteger la atención médica que afirma el género, un tema que se ha vuelto central en las listas del Partido Republicano. John Helmberger, el director ejecutivo del grupo conservador cristiano Minnesota Family Council, argumentó que la orden ejecutiva de Walz para proteger la atención médica que afirma el género “victimiza a los jóvenes vulnerables”. En las semanas previas al anuncio de la nominación, Walz también provocó la indignación republicana después de referirse a “gente rara del otro lado” y criticó la risa de Trump y su aparente obsesión por Hannibal Lecter como “raras”. En respuesta, el ex candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy calificó el argumento “raro” de “tonto y pueril”, mientras que Donald Trump Jr. respondió a las afirmaciones de que el compañero de fórmula de Trump, JD Vance, es “raro” con un video publicado de Harris con una drag queen.

¿Qué ha dicho Trump sobre Walz?

La campaña de Trump atacó a Walz en un video después de que Harris lo anunciara como su compañero de fórmula, etiquetándolo de “extremista de izquierda”. La portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt, también criticó a Walz, diciendo que “no es una sorpresa que la liberal de San Francisco, Kamala Harris, quiera a Tim Walz, aspirante a candidato de la Costa Oeste, como su compañero de fórmula”, afirmando que Walz ha tratado de “remodelar Minnesota a imagen del Estado Dorado”.

¿Quién ha apoyado a Walz como compañero de fórmula de Harris?

El ex estratega de Obama, David Axelrod, argumentó que Walz está “llevando a cabo la campaña más agresiva” para vicepresidente, en una publicación en X. Fuentes cercanas a Harris también han elogiado a Walz en el período previo a la decisión: una persona cercana a la campaña de Harris le dijo a Politico que Walz está “haciendo un trabajo excepcional”, diciendo que tiene “la determinación del Medio Oeste” y un atractivo que “va más allá del Medio Oeste”, y agregó que es más agresivo que el candidato a vicepresidente, el senador Mark Kelly de Arizona. Otros partidarios incluyen a la representante Angie Craig , demócrata por Minnesota, un grupo de 50 legisladores progresistas y el grupo de acción política de izquierda centrado en la Generación Z Won’t PAC Down, cuyo director Travis Helwig le dijo a Politico que Walz “ayuda a calmar algunos de los temores del ‘liberal de San Francisco’ que tienen los republicanos”.

¿La conexión de Walz con Minnesota ayudará a Harris en noviembre?

Los candidatos presidenciales tienen una larga historia de elegir estratégicamente a sus compañeros de fórmula en estados clave o a candidatos que atraen a ciertos votantes con la esperanza de ganar terreno en las elecciones presidenciales. Este noviembre, Minnesota será un estado clave para Harris, uno de los siete estados clave que Biden ganó en 2020 y que las encuestas han demostrado que serán rivales cercanos en 2024, junto con Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Una encuesta de Fox News realizada a fines del mes pasado encontró que Harris aventaja a Trump en Minnesota por seis puntos (52%-46%) en un duelo cara a cara; Harris aventaja a Trump por 47%-41% en la encuesta cuando se incluyen candidatos de terceros partidos como el independiente Robert F. Kennedy Jr. (7%). Esa ventaja marca un cambio de rumbo para la fórmula demócrata en Minnesota: una encuesta de Emerson College publicada una semana antes del desastroso desempeño de Biden en el debate encontró que el titular empataba con Trump en un 45%-45% (10% indeciso). Harris va detrás de Trump en los otros cuatro estados clave (Arizona, Georgia, Nevada y Wisconsin), según encuestas recientes , y los dos están empatados en Michigan y Pensilvania, según la encuesta de Fox News.

Tangente

Desde que lanzó su campaña, Harris ha conseguido importantes respaldos de los demócratas, incluidos el expresidente Bill Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer, DN.Y., el líder de la minoría de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, DN.Y., y la representante Nancy Pelosi, demócrata de California. Uno de sus mayores respaldos llegó la semana pasada del expresidente Barack Obama. Fuentes cercanas a Obama habían dicho que el expresidente quería esperar hasta después del discurso de Biden en la Oficina Oval la semana pasada para hacer el anuncio, y quería que su respaldo público fuera independiente, informó NBC News . Otra fuente le dijo a The New York Times que Obama quería esperar hasta que Harris fuera nombrada oficialmente como la candidata del partido, un proceso que podría desarrollarse tan pronto como el 1 de agosto, luego de un cambio de reglas aprobado por el panel de reglas de la Convención Nacional Demócrata la semana pasada (los nominados del partido generalmente son elegidos por los delegados en la Convención Nacional Demócrata después de la conclusión del ciclo de primarias).

Antecedentes clave

Incluso antes de su desastrosa actuación en un debate del 27 de junio contra el expresidente Donald Trump, Biden —el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos— había enfrentado preguntas sobre su edad, quizás más prominentemente después de la publicación de un informe del fiscal especial del Departamento de Justicia en febrero que encontró múltiples casos de fallas de memoria de Biden. Esas preocupaciones aumentaron sustancialmente después del debate presidencial de CNN, un evento de 90 minutos que reavivó las crecientes preocupaciones sobre la avanzada edad de Biden y su potencial deterioro cognitivo. Ante los llamados de donantes, legisladores y expertos para que dimitiera, Biden finalmente anunció el domingo que pondría fin a su intento de reelección y rápidamente apoyó a Harris para presidente. Harris se convirtió en la presunta candidata al día siguiente después de acumular rápidamente el apoyo de suficientes delegados para asegurar la nominación.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

Te puede interesar: Estas son las 10 personas más ricas del mundo (agosto de 2024)