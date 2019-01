Estos equipos de la NFL jugarán partido oficial en México este año

Un día después de conocerse a los finalistas del Super Bowl LIII que se disputará en Atlanta el próximo 3 de febrero, NFL México confirmó que los equipos que jugarán en México un partido de la temporada 2019-2020 serán los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers.

La fecha del partido se dará a conocer en el mes de abril, cuando se publique el calendario de temporada regular de la NFL.

Estos dos equipos, que forman parte de la división oeste de la conferencia americana de la NFL, acabaron su temporada con un récord de 12 ganados y 4 perdidos. Además ambos fueron víctimas de Tom Brady en estos playoffs.

Por parte del equipo angelino, que será local en el Coloso de Santa Ursula, hay que destacar la figura de su quarterback Phillip Rivers, uno de los mejores en los últimos años, además del receptor Keenan Allen y el corredor Melvin Gordon.

Los Chargers son el equipo que más jugadores (7) aportaron a esta edición del Pro Bowl a disputarse este fin de semana.

We’re headed to Mexico City to take on the Chiefs in 2019! pic.twitter.com/fa2SeligTg

— Los Angeles Chargers (@Chargers) January 21, 2019