Katana Zero, implacable juego de acción 2D (II)

Estilísticamente, el equipo de Askiisoft describe a Katana Zero como un título de acción neo noir, lo cual es absolutamente correcto, considerando el estilo crudo, y lleno de sombras, además de su historia en un mundo distópico y decadente. El balance visual que logra su atmósfera es además de bello, estridente con tonalidades neón en escenarios sórdidos y amenazadores, a pesar de que están creados en un estilo retro, que recuerda a los gráficos de 16 bits del Super Nintendo.

La historia funciona como un descanso entre la acelerada repetición de las secciones de combate, y sirve como una interesante guía que da desarrollo al personaje de Zero, haciéndole cobrar vida y dimensión. Esto es algo bastante raro en un juego de este tipo, donde siempre la historia se convierte en un pretexto débil para adornar las mecánicas. Además, hay que considerar que, aunque se trata de un juego en pixel art, sus animaciones son extrañamente realistas, y el gran nivel de violencia que representan lo convierte en un título exclusivo para adultos.

La música es otro elemento que hace una gran mancuerna con el estilo visual de Katana Zero: beats electrónicos y sintetizadores agresivos que ayudan a enfatizar una oscura atmósfera retro futurista, inspirada en los ochenta. El sountrack se compone de temas de Bill Kiley, LudoWic, DJ Electrohead, Tunç Çakır, y Justin Stander, y afortunadamente está disponible de forma independiente en plataformas de streaming como Bandcamp y Spotify.

No todos los niveles son iguales, ya que hay gran variedad de escenarios y algunos momentos en lo que incluso tenemos una persecución en motocicletas, que parece salida de una secuencia de John Wick. Sin embargo, con el paso de las horas, hay momentos que se sienten frustrantes al intentar resolver una situación de forma repetida, debido al nivel de dificultad, o a lo parecido que pudo ser a escenas anteriores; sin embargo, aquí es donde juega un rol importante la plataforma.

La versión que jugué de Katana Zero fue de Nintendo Switch, que al ser una consola portátil permite hacer sesiones cortas de juego, o dejarlo en el momento que sea necesario. Por ahora, ésta es la única consola en la que se encuentra disponible Katana Zero, lo cual es de celebrarse, ya que es una gran adición al catálogo de títulos independientes en la plataforma de Nintendo. De la misma forma en que la mejor plataforma para jugar Hotline Miami era el PS Vita, en mi opinión, el Switch parece ser la mejor opción para disfrutar Katana Zero.

Realmente Katana Zero es uno de los videojuegos de acción más emocionantes que han salido este año. Cualquiera que sea amante del género, lo encontrará interesante en el peor de los casos, o terminará obsesionado con él en el mejor. No es de sorprenderse que en estos meses desde su lanzamiento se ha convertido en uno de los títulos más sonados del Nintendo Switch.

