Katherine Johnson, matemática de la NASA de ‘Figuras ocultas’, muere a los 101 años

Reuters.- Katherine Johnson, la mujer negra cuyo genio matemático aparece en la película “Figuras ocultas” en un papel clave en el envío de humanos a la luna, murió en estas horas a la edad de 101 años, dijo la NASA.

“Nuestra familia de la NASA está triste de saber la noticia de que Katherine Johnson falleció esta mañana a los 101 años”, publicó el administrador de la NASA Jim Bridenstine en Twitter. “Ella era una heroína estadounidense y su legado pionero nunca será olvidado”.

Our @NASA family is sad to learn the news that Katherine Johnson passed away this morning at 101 years old. She was an American hero and her pioneering legacy will never be forgotten. https://t.co/UPOqo0sLfb pic.twitter.com/AgtxRnA89h

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) February 24, 2020