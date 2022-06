Kavak, el unicornio en favor de la diversidad y la inclusión

Para Saúl Crespo, Vicepresidente Senior de Comunicación y Asuntos Públicos del unicornio de mayor valuación en Latinoamérica, las empresas tecnológicas son la punta de lanza que pueden consolidar la transformación de las industrias en favor de la inclusión.

Nació en Venezuela, pero se crió y pasó la mayor parte de su vida en Madrid, España, antes de aterrizar en México hace 7 años con la idea de revolucionar industrias y generar un impacto social a través de ellas, Saúl tuvo la oportunidad de desarrollar su vida académica y profesional en más de 10 países alrededor del mundo, travesía que le permitió observar que, a pesar de que la igualdad era un hecho en algunas sociedades, aún había muchas personas que carecían de acceso al mismo nivel de oportunidades debido a su género, credo u orientación sexual.

“Históricamente, a través de la búsqueda de la igualdad se luchó por lo que antes era conocido como tolerancia, que es un concepto obsoleto porque tolerar es simplemente permitir que algo suceda, y ese no es el cometido de la lucha. Durante mi experiencia me di cuenta que la inclusión real invita a que todos formen parte del cambio, y lograr que la sociedad en su conjunto sea partícipe de la solución es lo que genera nuevas perspectivas y elimina prejuicios en el pensamiento de las personas”, afirmó Crespo.

En su trayectoria profesional, Saúl desarrolló diversos proyectos de comunicación para compañías globales de consumo masivo en Europa, asentándose finalmente en México, en donde incursionó en el mercado de lujo liderando el departamento de Marketing y Comunicación en Sephora, para posteriormente unirse a la industria tecnológica como Gerente de Comunicación de Uber México y otros países de la región, previo a su incorporación a Kavak.

Durante esta experiencia, Crespo identificó que “la comunicación es uno de los elementos más potentes para poner sobre la mesa criterios que incomoden a quienes ven el panorama desde un solo punto de vista. De esta incomodidad nace la generación de perspectiva, y mediante la comunicación podemos propiciar que las personas renuentes a ciertos temas entiendan que una misma situación se puede observar a través de distintos filtros”.

LA EMPRESA MÁS DIVERSA DE AMÉRICA LATINA

A principios de 2021, Saúl se incorporó a Kavak con la misión de revolucionar el mercado de autos seminuevos encabezando los equipos de Comunicación y Asuntos Públicos a escala global. Su experiencia le había demostrado que industrias tradicionales como la automotriz tenían muchas áreas de oportunidad, no solo para reinventar y modernizar el modelo de negocio, sino también para promover una transformación profunda en materia de diversidad.

“Hoy en día existe una tendencia de algunos grupos vulnerables a autoexcluirse, y es muy importante no pensar que por ser diferente tienes que ser tratado de forma distinta, porque eso sería volver a caer en la trampa de la desigualdad. Hay muchas comunidades que históricamente han sufrido discriminación, marginación y diversas formas de abuso y violencia, pero es fundamental no asumir el papel de víctima y librar la lucha desde el punto de vista de la construcción de políticas igualitarias. No debemos permitir que nadie nos ponga en un lugar vulnerable solo por el hecho de ser diferentes, porque ahí es precisamente donde está el mejor activismo: en ser uno mismo”, comentó Crespo.

Bajo este principio, Saúl creo en México, Brasil y Argentina, los primeros comités de diversidad de Kavak, enfocándose en una primera fase en los grupos que velan por los derechos e igualdades de la mujeres; de la comunidad LGBT+, y de personas racializadas, para comenzar a romper las barreras de discriminación en la industria, fomentando un entorno de trabajo seguro e inclusivo para todos.

Luego de un año de la creación de estos comités, la compañía ha recibido diversos reconocimientos de organizaciones gubernamentales y asociaciones sin fines de lucro, tales como COPRED y Human Rights Campaign, por sus acciones en favor de la inclusión, lo que ha propiciado que los empleados de la empresa que pertenecen a la comunidad LGBT+ puedan sentirse libres de manifestar sus preferencias sin que esto afecte su desempeño profesional.

“Nuestro análisis interno arrojó que entre el 10% y el 15% de los colaboradores pertenecen activamente al comité de PRIDE at Kavak en cada uno de los países donde operamos. Tomando como referencia estudios de instituciones como Lambda Legal, Ipsos y MAP, entre otras organizaciones que indican que en Europa y países como Estados Unidos y México, aproximadamente el 11 por ciento de la población pertenece a la comunidad LGBT, nos lleva a concluir que la gran mayoría de nuestros empleados se sienten libres de ser y expresarse tal y como son, lo que para nosotros representa un primer paso en la misión de convertirnos en la empresa más diversa e inclusiva alrededor del mundo”, añadió Crespo.

De acuerdo con Saúl Crespo, Kavak nació con la misión de formalizar el mercado de automóviles seminuevos en México, pero la visión de la compañía es convertirse en la empresa automotriz más importante a nivel mundial.

“A través de nuestro modelo de negocio nos comprometimos a mejorar la vida de las personas, y al mismo tiempo, servir como agentes del cambio en favor de la diversidad, impactando así también a toda la sociedad”, puntualizó.

KAVAK SE CONVIRTIÓ EN LA STARTUP MÁS VALIOSA DE LATINOAMÉRICA TRAS SUPERAR UNA EVALUACIÓN DE 8.7 MIL MILLONES DE DÓLARES EN 2021.

HACIA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS INDUSTRIAS

Para Saúl Crespo es importante que las empresas, principalmente las que lideran sus sectores, manifiesten abiertamente que son aliados del cambio, pero sin mezclar aspectos comerciales, ya que los temas de diversidad e inclusión no son un seasonality, sino una tarea de todos los días.

“Hay empresas que utilizan la temática de PRIDE y de la mujer como una estrategia de venta, para hacer un guiño al consumidor y conseguir afinidad hacia la marca. Esto es un error, porque la causa no está asociada a un mes o un día. Las iniciativas deben ser sólidas durante todo el año, y en la medida que podamos desterrar esta práctica que limita las acciones por la diversidad a una temporalidad, lograremos convertir la causa en una apuesta real dentro de todas las compañías”, apuntó.

De acuerdo con el directivo, fomentar la diversidad dentro de los equipos y ponerla como prioridad en las empresas, tiene un impacto directo en el negocio y en la productividad.

Podemos observar, además, que en las economías donde la inclusión es una realidad y no un tema a discusión, es donde se concentra la mayor productividad y riqueza, “esto no es una casualidad, ya que la diversidad genera un clima que promueve el trabajo en equipo, permitiendo que las personas sean capaces de innovar en soluciones al observar una misma problemática desde diversas perspectivas”, comentó.

“Latinoamérica todavía está algunos pasos atrás en términos de diversidad e inclusión, no solo para los grupos LGBT+, sino también en iniciativas para las mujeres y personas racializadas consideradas dentro de grupos minoritarios, y por ello, en Kavak, no solo estamos transformando la forma en cómo las personas compran y venden un auto; estamos aquí para liderar un cambio real en la sociedad, y lograr que las personas se sientan libres y seguras de ser, como realmente son”, puntualizó Saúl Crespo, Vicepresidente Senior de Comunicación y Asuntos Públicos de Kavak.

Síguelo en LinkedIn.