Kim Kardashian West es oficialmente multimillonaria

Cuando Kim Kardashian West fue mencionada por primera vez en las páginas de Forbes en 2011, fue simplemente un recuento de sus seguidores en Twitter: 6.6 millones, justo por debajo de Barack Obama y apenas por delante de Ashton Kutcher. Cinco años después, apareció en la portada de la revista gracias a su juego móvil en auge, que la ayudó a ganar 51 millones de dólares ese año. Ahora, se une oficialmente a la lista de multimillonarios (empresarios con fortunas por arriba de los mil millones de dólares) del mundo por primera vez.

Forbes estima que Kardashian West tiene ahora un valor de mil millones de dólares, frente a los 780 millones de octubre, gracias a dos negocios lucrativos, KKW Beauty y Skims, así como efectivo de los reality show y acuerdos de patrocinio, y una serie de inversiones más pequeñas.

Kardashian West fundó KKW Beauty en 2017, tras el éxito de Kylie Cosmetics de su media hermana Kylie Jenner. Tomó prestado del libro de jugadas de Kylie, utilizando un modelo similar directo al consumidor que se basa en gran medida en el marketing de redes sociales. Su primer lanzamiento, 300,000 kits de contorno, se agotó en dos horas.

Para 2018, el negocio se había expandido a sombras de ojos, correctores, lápices labiales y fragancias, y estaba generando alrededor de 100 millones de dólares en ingresos.

“Es la primera vez que dejo de tener acuerdos de licencia y me convierto en propietaria”, dijo Kardashian West a Forbes en 2017, cuando anunció su línea de cosméticos.

Sacó provecho de esa propiedad el año pasado cuando vendió el 20% de KKW Beauty al conglomerado de cosméticos Coty por 200 millones de dólares, un acuerdo que valoró a la compañía en mil millones de dólares. Si bien Forbes estima que la cifra es un poco inflada (Coty, que también compró el 51% de Kylie Cosmetics en 2020, es conocida por pagar de más), su participación restante del 72% todavía vale alrededor de 500 millones de dólares, según nuestro recuento.

Luego está Skims, la línea de modeladoras que Kardashian West lanzó en 2019. Recaudó dinero de conocedores de la moda como Natalie Massane de Net-a-Porter y Andrew Rosen de Theory, y aprovechó sus seguidores masivos en las redes sociales para criticar a la marca. (Ahora tiene 69.6 millones de seguidores en Twitter y 213 millones de seguidores en Instagram). Skims ha sido rápido: durante la pandemia, cuando los consumidores se interesaron más en ropa cómoda para el sofá que en alisarse el estómago bajo vestidos de noche, rápidamente comenzó a centrarse en la ropa de estar en casa.

Kim Kardashian West posee una participación mayoritaria en Skims, que no ha revelado sus ingresos. Una fuente familiarizada con Skims le contó a Forbes sobre una transacción que valora a la compañía por encima de los 500 millones de dólares. Como resultado, Forbes estima que su participación en Skims tiene un valor conservador de 225 millones de dólares, suficiente para elevar su fortuna a mil millones de dólares.

El resto de la fortuna de Kim Kardashian West se encuentra en efectivo e inversiones, incluidos bienes raíces. Todos los años desde 2012, ha ganado al menos 10 millones de dólares antes de impuestos, según el recuento de Forbes, gracias a los cheques de pago del programa Keeping Up With the Kardashians, acuerdos de patrocinio y esfuerzos como el juego para dispositivos móviles mencionado anteriormente y su ahora desaparecida aplicación Kimoji. También, tiene tres propiedades en Calabasas, al noroeste de Los Ángeles, y una cartera de inversiones de primer nivel, que incluyen acciones de Disney, Amazon, Netflix y Adidas que su futuro exesposo Kanye West le regaló por Navidad en 2017.

Pero son las empresas que ella misma ha lanzado y que ha crecido con el típico estilo Kardashian de autopromoción, las que la colocan en la lista de multimillonarios del mundo. Así que como ella misma tuiteó el día que apareció en la portada de Forbes, burlándose de las críticas que ha recibido durante años: “No está mal para una chica sin talento”.

POR: Madeline Berg

