Kim Kardashian y John Cena entre los invitados a la lujosa boda de Anant Ambani; aquí las fotos

Mukesh Ambani, la persona más rica de Asia, tiene previsto celebrar durante cuatro días la boda de su hijo menor, Anant, en Mumbai a partir del viernes, a la que asistirán líderes mundiales, directores ejecutivos, celebridades y megaestrellas de Bollywood.

El multimillonario y presidente de Reliance Industries Mukesh Ambani con su esposa Nita Ambani y su hijo Anant Ambani posan para fotos cuando llegan a la ceremonia de boda de Anant. AFP VÍA GETTY IMAGES

HECHOS CLAVE

Anant Ambani se casará con Radhika Merchant, la hija del magnate farmacéutico y fundador de Encore Healthcare, Viren Merchant.

La ceremonia de boda se produce después de meses de celebraciones que incluyeron una fiesta previa a la boda de tres días en la ciudad costera de Jamnagar, en el oeste de la India, en marzo (que incluyó un concierto privado de Rihanna) y otra ceremonia en Mumbai la semana pasada encabezada por una actuación en vivo de Justin Bieber.

Kim y Khloe Kardashian, el actor y estrella de la WWE John Cena, el ex boxeador Mike Tyson, el rapero nigeriano Rema y la estrella de Hollywood Jean-Claude Van Damme se encuentran entre las celebridades mundiales en la lista de invitados .

La lista de invitados también incluye al ex secretario de Estado estadounidense John Kerry, dos ex primeros ministros británicos Boris Johnson y Tony Blair, el ex primer ministro canadiense Stephen Harper, el ex primer ministro italiano Matteo Renzi y la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala.

Los líderes indios en la lista de invitados incluyen al ex presidente del país, Ram Nath Kovind, el ministro de Defensa, Rajnath Singh, y varios ministros principales estatales.

Se espera que los líderes empresariales que asistan al evento incluyen al CEO de Aramco, Amin Nasser, el CEO de Adobe, Shantanu Narayen, el CEO de BP, Murray Auchincloss, el presidente de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, y el CEO de Lockheed Martin, James Taiclet.

QUÉ TENER EN CUENTA

Aunque no está oficialmente en la lista de invitados, hay algunas especulaciones sobre la posibilidad de que el primer ministro indio, Narendra Modi, asista a la boda, ya que se espera que esté en Mumbai el sábado para inaugurar un proyecto de infraestructura. Reuters informó que los carteles de bienvenida a Modi a Mumbai se han colocado fuera del lugar de la boda, aunque los funcionarios locales dicen que es obra de “trabajadores del partido entusiasmados”. Según el diario económico indio Mint, el primer ministro, que se considera cercano a Ambani, probablemente haría una breve aparición para bendecir a la pareja antes de irse. A principios de esta semana, Bloomberg informó que también se espera que asista la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que asistió a la boda de la hija de Ambani, Isha, en 2018.

ANTECEDENTES CLAVE

Anant es el más joven de los tres hijos de Ambani y la ceremonia del fin de semana no es el primer evento suntuoso organizado por la familia multimillonaria. A la fiesta previa a la boda de marzo asistieron el fundador de Microsoft, Bill Gates, el CEO y cofundador de Meta, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump, Jared Kushner y el CEO de BlackRock, Larry Fink, entre otros grandes nombres. En 2018, la hija mayor del multimillonario, Isha Ambani, se casó con Anand Piramal, el hijo del multimillonario y magnate farmacéutico Ajay Piramal. Las celebraciones de su boda incluyeron un concierto privado de Beyoncé , mientras que Coldplay actuó en vivo cuando el gemelo de Isha, Akash, se casó con Shloka Mehta un año después.

El actor y luchador profesional estadounidense John Cena hace un gesto al llegar a la boda. COPYRIGHT 2024 THE ASSOCIATED PRESS. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Anant Ambani y Radhika Merchant posan para los fotógrafos durante su ceremonia previa a la boda en Mumbai. COPYRIGHT 2024 THE ASSOCIATED PRESS. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

