Kirstjen Nielsen renuncia como secretaria de Seguridad Nacional de EU

Kirstjen Nielsen, la secretaria de seguridad de Estados Unidos abandonó su puesto y puso fin a una tumultuosa gestión a cargo de la agencia de seguridad fronteriza que a veces la había convertido en el blanco de las críticas del presidente Trump.

Según la información de The New York Times, la medida se produce solo dos días después de que Trump, quien ha expresado en repetidas ocasiones su enojo por el aumento de migrantes en la frontera suroeste, retiró a su candidato para dirigir Inmigración y Control de Aduanas porque quería que la agencia tomara una dirección “más dura”.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service….

El presidente dijo en un tweet que Kevin McAleenan, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, asumirá el cargo de sustituto interino de Nielsen, quien se hizo cargo de la agencia a fines de 2017.

….I am pleased to announce that Kevin McAleenan, the current U.S. Customs and Border Protection Commissioner, will become Acting Secretary for @DHSgov. I have confidence that Kevin will do a great job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2019