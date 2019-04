Kyle Korver enfrenta el racismo y el privilegio blanco en un ensayo digno de leer

El racismo en Estados Unidos es una cuestión difícil de tratar, el cual el escolta de los Jazz de Utah, Kyle Korver, enfrentó a través de un poderoso ensayo para The Players ‘Tribune, resaltando que “las personas blancas pueden no ser culpables por los pecados de sus antepasados, pero ciertamente tienen la responsabilidad…”.

Simplemente titulado “Privilegiado”, el texto es un reconocimiento directo de que Korver ocupa no solo en una liga que es más del 75% negra, sino en un mundo donde la desigualdad parece estar entrelazada en la trama de la nación.

“Se trata de comprender en un nivel fundamental que las personas negras y las personas blancas, todavía lo tienen diferente en Estados Unidos. Y que esas diferencias provienen de una historia fea … no una división al azar “, escribió el jugador.

El ensayo es transforma una mirada audaz e inquebrantable de la realidad norteamericana, que elimina la inclusión performativa del ser humano para profundizar en el trabajo real de ser un aliado de sus congéneres.

Apreciación

Lo que me estoy dando cuenta es que, sin importar cuán apasionadamente me comprometo a ser un aliado, y sin importar cuán inquebrantable sea mi apoyo para los jugadores de color de la NBA y la WNBA … Todavía estoy en esta conversación desde la perspectiva privilegiada de optar por no hacerlo. Todos los días me dan esa opción, se me concede ese privilegio, basado en el color de mi piel”.

Reconocer el ‘privilegio’ blanco es un paso en la dirección correcta, pero Korver va más allá y profundiza en su propio pensamiento sobre lo que significa el racismo en Estados Unidos.

Lee también: No necesité ‘Roma’ para darme cuenta del clasismo y racismo en México: Diego Luna

En primer lugar, Korver detalla su reacción inicial, digna de perplejidad, al escuchar la noticia de que su ex compañero de los Hawks y actual jugador del Jazz, Thabo Sefolosha, fue arrestado fuera de un club nocturno por el NYPD en 2015.

“Pensé: ‘Bueno, si hubiera estado en los zapatos de Thabo, en un club a altas horas de la noche, la policía no me habría arrestado. No a menos que estuviera haciendo algo mal”, escribió.

Puedes leer el ensayo completo aquí.