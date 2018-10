La agencia anticorrupción de China investiga a Meng Hongwei, jefe de la Interpol

REUTERS.- China dijo el domingo que las autoridades del país están investigando a Meng Hongwei, el jefe de la Interpol, por presuntas violaciones a la ley, después de que el funcionario fuera reportado como desaparecido.

La declaración fue la primera de China desde que la desaparición de Meng fuera reportada en Francia el viernes. Meng había sido reportado como desaparecido por su esposa después de viajar el mes pasado desde Francia, donde tiene su sede la Interpol, a China.

“El viceministro del Ministerio de Seguridad Pública, Meng Hongwei, está actualmente bajo investigación por parte de la Comisión Nacional de Supervisión por sospechas de violaciones a la ley”, dijo el organismo chino anticorrupción en una breve declaración en su sitio web.

Interpol dijo más tarde que Meng había renunciado como presidente de la organización y que el surcoreano Kim Jong Yang sería su jefe interino. El nuevo presidente será designado en una reunión del organismo que se realizará en Dubái entre el 18 y el 21 de noviembre.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

