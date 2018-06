La agricultura podría ser (por fin) un sector de alta tecnología

Por Steve Forbes

Algo increíble respecto a las nuevas tecnologías es cómo se pueden aplicar con resultados asombrosos a las industrias tradicionales “legadas”. Sam Walton, un pequeño minorista del noroeste de Arkansas a principios de la década de 1960, empleó brillantemente computadoras centrales y software para administrar mejor los inventarios y las cadenas de suministro de Walmart de una manera que sus competidores mucho más grandes no lo hicieron. Este fue un factor crítico para que hoy su cadena sea el gigante que domina el comercio minorista tradicional.

Una historia similar se está desarrollando en la agricultura, donde la alta tecnología está transformando radicalmente lo que consideramos un esfuerzo bucólico, apenas cambiante, en uno realmente vanguardista con grandes aumentos en la productividad. Incluso a medida que las poblaciones crecen, las cosechas de alimentos aumentan a un ritmo mucho más rápido.

Una transformación aún más deslumbrante está teniendo lugar en el petróleo y el gas natural, cuyas implicaciones geopolíticas apenas estamos comenzando a comprender. No fue hace muchos años cuando nos inundaron historias sobre el “pico del petróleo”: la idea de que, dado que no había más yacimientos petrolíferos por descubrir, el mundo consumiría el petróleo más rápido de lo que podría reemplazarse hasta que llegara el día en el que se acabaría. La producción de petróleo de EU supuestamente alcanzó su punto máximo a principios de los años setenta. El gas natural era tan caro y escaso que los reguladores les dijeron a las empresas de servicios públicos que no lo quemaran para generar electricidad, porque era demasiado valioso para usarlo con ese propósito.

Esta es la situación actual: gracias a avances tecnológicos tan asombrosos como la perforación horizontal y la fracturación hidráulica (popularmente conocida como fracking), la producción de gas y petróleo, especialmente de pizarra, ha explotado. Estados Unidos está exportando energía una vez más.

Mucho más sorprendente, la producción de petróleo estadounidense es mayor que nunca. Si se suma la producción total de petróleo, gas y otros líquidos derivados del petróleo, ya se superó tanto a Rusia como a Arabia Saudita, una situación que era absolutamente inconcebible hace una década. Las reservas en la Cuenca del Pérmico, localizadas principalmente en Texas, exceden las de toda Arabia Saudita. Si eso no es suficiente, consideremos esto: en la próxima década más o menos, Estados Unidos será el productor de petróleo y gas más económico del mundo. Así es: podrán bombear estos hidrocarburos por un menor precio que Arabia Saudita.

La demanda de petróleo y gas solo va a crecer a medida que las florecientes clases medias de China, India y otros países compran y conducen decenas de millones de vehículos más, sin mencionar la compra de refrigeradores, lavadoras y otros electrodomésticos que consumirán más electricidad.

Como señaló el experto en energía Mark Mills: “No es solo que la tecnología haya desbloqueado la conocida abundancia de recursos de lutita que hasta el momento eran demasiado caros, sino que el carácter de esa tecnología ahora está en transformación. El futuro es todo sobre un sistema digital y la revolución de la inteligencia artificial. El efecto de esto será bajar la barra para los costos de equilibrio de la pizarra “.

La próxima generación de China será cada vez más dependiente de los Estados Unidos por su petróleo, y Europa tendrá una importante alternativa de gas a la Rusia de Vladimir Putin.