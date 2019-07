‘Friends’ se despide de Netflix y se muda al nuevo HBO Max

Las repeticiones de la popular comedia estadounidense “Friends” se mudarán en la primavera boreal de 2020 desde Netflix Inc a HBO Max, un nuevo servicio de transmisión de WarnerMedia, indicó esta última en las últimas horas.

El servicio además incluirá más de un decena de series y películas originales de productores como la actriz Reese Witherspoon y contenido propio de Warner Bros.

HBO Max competirá con Netflix, Disney+ -el servicio de transmisión que va a lanzar Walt Disney Co-, con otras opciones de suscripción digital y con empresas tradicionales de medios que buscan aumentar su audiencia por internet.

La programación original de HBO Max incluirá dos películas de la empresa de Witherspoon y cuatro de Greg Berlanti, productor de la serie “Riverdale” de CW Network.

El servicio además incluirá programas de CNN, TNT, TBS y otras cadenas, dijo WarnerMedia.

En detalle

Bajo un nuevo acuerdo con Warner Bros. Television, HBO Max tendrá derechos de transmisión exclusivos en el lanzamiento de los 236 episodios de “Friends”, que saldrán de Netflix en 2020.

Si bien Netflix había recuperado su acuerdo con Warner Bros TV para los derechos exclusivos de transmisión de “Friends” hasta finales de 2019, el CEO de AT&T, Randall Stephenson, dijo recientemente que WarnerMedia reclamaría títulos populares que fueron licenciados a otros para su propio servicio de suscripción VOD.

WarnerMedia también anunció nuevos acuerdos exclusivos de producción de películas para HBO Max con Greg Berlanti y Reese Witherspoon. Se supo que Berlanti producirá cuatro películas iniciales en el género de jóvenes adultos, mientras que Hello Sunshine, de Witherspoon, producirá al menos dos películas para el servicio.

Berlanti, el prolífico productor detrás de programas como “Arrow”, “The Flash”, “Riverdale” y “Blindspot”, dijo en un comunicado sobre el contrato con HBO Max: “Lo que siempre me ha gustado de crear programas que se conectan con un el público joven es que estos fanáticos crecen con los programas y los recordarán por el resto de sus vidas. Ahora puedo hacer aún más de eso para HBO Max, donde los espectadores podrán descubrir programas en su propio tiempo, a su manera”.

Además, HBO Max incluirá todos los episodios de “The Fresh Prince of Bel Air”, protagonizada por Will Smith, y “Pretty Little Liars”.

También, a través de Variety, se destacó la transmisión exclusiva de los nuevos dramas producidos por Warner Bros a partir del otoño.

En general, HBO Max combinará el contenido de HBO con una serie de originales y programación de Warner Bros., New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Dientes de gallo y Looney Tunes.

“HBO Max reunirá las diversas riquezas de WarnerMedia para crear una programación y experiencias de usuario nunca vistas en una plataforma de transmisión”, dijo Bob Greenblatt, presidente de WarnerMedia Entertainment y Direct-to-Consumer, en un comunicado.

Todavía no está completamente claro cómo HBO, como un servicio independiente, se diferenciará de HBO Max.

En tanto WarnerMedia ha estado considerando un punto de precio de 16-17 dólares por mes para el nuevo producto SVOD y probablemente se incluiría en HBO y Cinemax, informó el Wall Street Journal hace un mes.

Con información de Reuters

No te pierdas: