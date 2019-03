La ASEM cambia presidencia bajo cuestionamientos de socios

A partir del próximo primero de marzo, la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) tendrá nuevo presidente, esto de acuerdo con un documento en el cual se informa a sus integrantes y socios sobre la salida de Fernando Mendívil del principal puesto de liderazgo del organismo.

El texto advierte que la partida de Mendívil de la presidencia se genera debido a que “no puede continuar dedicándole el tiempo que requiere” el puesto. Es importante señalar que a pesar de dejar este sitio, Fernando continuará en la ASEM, desempeñándose como parte de su consejo directivo.

La vacante que deja el emprendedor, fundador de Pitz.App y Amplemind.com, será ocupada durante un periodo de transición de un año por Ulrick Noel, quien es miembro de la asociación desde sus inicios y formaba parte también del consejo directivo de la ASEM.

Ulrick Noel es fundador de Everdeen Capital, firma de servicios financieros enfocada en innovación estratégica, además de que se desempeña como titular del área de innovación de Deloitte Consulting Group. Anteriormente ha fungido como consejero de empresas como Prestadero, Carrot y Lindes.

Entre las prioridades básicas del nuevo dirigente de la ASEM se encuentran el cumplimiento de los objetivos de fondos, la afiliación de nuevos socios, la incidencia en políticas públicas, así como también un eventual ordenamiento de los estatutos de la asociación para elegir en un futuro al próximo presidente y consejo directivo.

Molestias por elección

La llegada del nuevo presidente a la Asociación de Emprendedores de México habría supuesto molestias entre socios participantes de la organización, básicamente por el método de selección que se realizó del mismo.

De acuerdo con el documento de la ASEM, la decisión de la selección de su nuevo presidente fue tomada únicamente por el consejo directivo; esto debido, explican, al involucramiento mayor que han tenido en la toma de decisiones de la asociación.

“En vista de que los integrantes del Consejo Directivo son los miembros más involucrados en la toma de decisiones, y que cuentan con el contexto operativo de la asociación, decidimos que la presidencia de transición será asumida por uno de sus integrantes”, se explica en el documento.

Es importante señalar que este proceso se genera luego de que se realizara una elección interna para presidente, de la cual no se obtuvo ganador.

Forbes México platicó con socios de la ASEM, quienes pidieron no ser citados, sobre el proceso de selección del nuevo presidente y por qué consideran que existieron irregularidades en la manera en que se determinó el mismo.

“Lo que percibo es que existió molestia entre muchos de los socios por la elección del nuevo presidente, de ninguna manera se trata de algo en contra de quien quedó al frente, sino por la manera en que se llevó acabo el proceso de selección, el cual tuvo muchas irregularidades”, expuso uno de ellos.

Por su parte, otro de los socios explicó que este tipo de elecciones deben evitar ser unilaterales, con el objetivo de que se genere una mayor unión en el ecosistema y se abone efectivamente al crecimiento del emprendimiento en el país.

“Siempre existen diferencias”

Sobre las posiciones expresadas entorno a la elección, Forbes México preguntó a Fernando Mendívil, presidente saliente de la ASEM y miembro de su consejo directivo, quien señaló que la determinación que se tomó está totalmente sustentada en los estatutos de la organización desde su creación.

“El consejo directivo tomó la decisión unánime de seleccionar al nuevo presidente de la ASEM basándose en los estatutos que se tienen y que son conocidos por los socios”, expresó.

Asimismo, sobre una posible molestia por parte de algunos de los socios por este hecho, Fernando Mendívil explicó que desde su perspectiva es natural que en organizaciones conformadas por tantos integrantes puedan existir en distintos momentos diferencias.

Finalmente, sobre la elección inicial que se realizó en la asociación y que no arrojó un ganador, el emprendedor mencionó que se trató por ahora de primer ejercicio. “Estamos tratando de reestructurar nuestros procesos, homologarlos con los otros países de la región, para mejorar”, explicó.

Mendívil expuso que la decisión de dejar la presidencia de la ASEM responde, por un lado, al trabajo que realizará para fortalecer sus emprendimientos y, por otro, a que en 2020 asumirá la presidencia de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA).

El consejo directivo de la ASEM queda compuesto entonces de la siguiente manera: Camila Navarro, Cristina de la Peña, Eugenio Perea, Fernando Mendívil, Gabriel Charles, Juana Ramírez, Julio Garza, Rogelio de los Santos, Ulrick Noel y Yamín Ruiz.

¿Qué pasó con la elección inicial?

De acuerdo con Ulrick Noel, quien asumirá a partir de este viernes la presidencia interina de la asociación, el consejo directivo decidió cancelar la elección presidencial del organismo, que se había realizado a finales del año pasado, debido que, cuando ya estaba en marcha, se dieron cuenta de que no garantizaba que existiera una verdadera competencia entre los participantes, entre los que se encontraban emprendedores como Juan Ramírez, Bernardo Tamez y Eugenio Perea.

“Somos una asociación plural y nos propusimos hacer en su momento una elección en la cual pudieran participar todos, sin embargo, una vez que ya habíamos empezado nos dimos cuenta de que no todos los competidores estaban en las mismas condiciones, por lo que decidimos cancelar la elección buscando mejores condiciones”, explicó en entrevista.

En este mismo sentido Gabriel Charles, miembro del consejo directivo de la ASEM, aseguró que existieron problemas de comunicación que no permitieron que se generara un ambiente propicio para celebrar la contienda. “Abiertamente queremos tener una mejor comunicación para poder escuchar efectivamente a todas las voces”, expone.

Respecto al por qué se decidió que la presidencia interina durara un año, Noel detalló que esta medida se tomó debido a la coyuntura de la creación de la iniciativa de ley de pago para proveedores a 30 días, misma que esperan poder lanzar oficialmente a finales de este año.

“Decidiéramos que fuera un interinato de un año porque estamos trabajando en esta ley que consideramos es muy importante y que no queremos descuidar, sino existiera este tema enfocaríamos todo el tiempo a la elección”, expone el nuevo titular de la ASEM.

Es importante señalar que la conformación del consejo directivo de la ASEM desde su inicio hasta hoy no ha vivido un proceso directo de renovación.”Los consejeros que tenemos no llegaron todos al mismo tiempo, entonces pues estamos en este tema que no es sencillo, sabemos que efectivamente existen algunos miembros que deben ser ya renovados”, apunta Ulrick Noel.