La campaña de Huawei P30 ni siquiera se tomó con la cámara del teléfono

Recientemente, se ha tornado una necesidad de los usuarios que Huawei proclame la destreza fotográfica de su próxima serie “P30”, y para ello ha utilizando imágenes que ni siquiera se tomaron con los teléfonos.

Una vez más, toda una cadena de errores por parte de los fabricantes de teléfonos con sistema Android plantea la pregunta: ¿realmente se compran en sus productos?

Tanto Samsung como Huawei han sido “pescados” por tuitear a través de iPhones y ahora, esta última, por promocionar las capacidades fotográficas de sus dispositivos utilizando imágenes sin royalties.

Los fanáticos fueron sorprendidos con algunas de las impresionantes muestras compartidas por el CEO del Grupo de Negocios del Consumidor de la compañía, Richard Yu, que aparentemente se burlaba de la cámara con zoom del teléfono inteligente que magnifica los disparos hasta en un 500%.

Desafortunadamente, su sorpresa pronto disminuyó, ya que un lector del blog de tecnología GSMArena había señalado que la imagen de un niño que jugaba patos fue tomada por el fotógrafo de Nebraska, Jake Olson, a través de su cámara réflex digital.

Otros rastrearon una imagen de un volcán activo en el sitio de imágenes de stock Getty Images. Como resultado, la fotografía fue tomada en 2009.

