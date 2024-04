La canciller mexicana visita la frontera con Texas: “los mexicanos no son delincuentes”

EFE.- La canciller mexicana, Alicia Bárcena, cerró este sábado una gira por puntos de la frontera entre México y el estado de Texas para recordar que leyes como la texana SB4, que trata como un delito penal el cruce fronterizo y ha sido suspendida por los tribunales, no permiten una “frontera productiva y próspera”.

En el último día de la gira de trabajo por Texas, la Secretaria de Relaciones Exteriores visitó una oficina consular y se reunió con miembros de la comunidad de Eagle Pass y Piedras Negras (Coahuila).

La dirigente de la diplomacia mexicana señaló “es una experiencia magnífica el conocer a una comunidad binacional, dónde los mexicanos de Piedras Negras se sienten como en casa cuando visitan Eagle Pass y donde existe uno de mayores intercambios económicos entre México y Estados Unidos”.

Sobre el motivo de su visita a los 11 consulados de Texas, precisó que es para brindar el apoyo a la comunidad mexicana ante el riesgo de entrar en vigor la ley SB4 y dijo “los mexicanos no son delincuentes” y que es una ley que “contradice los valores de la comunidad texana”.

Según la jefa de la diplomacia mexicana, “a México le interesa construir una frontera productiva, económica, que desarrolle y que prospere”.

Señaló que el mensaje del gobierno de México a sus conciudadanos es “no están solas , no están solos”.

Bárcena dijo que esperan que la SB4, aprobada por el estado de Texas, y que criminaliza los cruces irregulares de la frontera y permite dar el alto a personas sospechosas de ser inmigrantes ilegales, no entre en vigor después de que el mes pasado un tribunal federal la bloqueara porque asumía competencias reservadas al gobierno federal como las deportaciones.

“Estamos optimistas que no entre en vigor la SB4 y nuestra colaboración es con el gobierno federal”, señaló la canciller Bárcena; sin embargo, sostuvo que “México no solo está preparado, sino consciente que puede entrar en vigor”.

Por tal razón, anunció que México cuenta con el programa de asesoría legal externa para brindar protección a los mexicanos y una línea telefónica que opera las 24 horas.

Sobre la militarización de la frontera por parte de Texas mencionó que es un tema complejo que no compete a México, pero no deja de ser preocupante, ya que dijo “qué pasará cuando lleguen elementos de la Guardia Nacional tanto de Texas como de otros estados y que no entienden la cultura de la frontera”.

La canciller Alicia Bárcena, sostuvo una reunión con autoridades locales en la mañana en el Centro Internacional de Comercio, posteriormente se dirigió al Consulado de México en Eagle Pass (Texas) para reunirse y sostener un diálogo con representantes ciudadanos.



