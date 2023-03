La Casa Blanca, tras nuevo tiroteo en una escuela en Nashville: El Congreso debe actuar, ya basta

EFE.- La Casa Blanca condenó el tiroteo que se ha cobrado este lunes las vidas de tres menores y tres adultos en un colegio en Nashville, Tennessee, y subrayó que el Congreso debe actuar para endurecer la legislación sobre las armas de asalto.

“Debemos hacer más. (El presidente, Joe Biden) Quiere que el Congreso actúe. Ya basta”, dijo en una conferencia de prensa la portavoz de la Presidencia estadounidense, Karine Jean-Pierre.

Tres menores y tres adultos fallecieron en el tiroteo en un colegio privado cristiano en Nashville, en el que la presunta atacante fue abatida por la policía.

Jean-Pierre apuntó que Biden ha sido informado sobre la situación, reza por las familias afectadas y agradece la respuesta ofrecida hasta el momento por los equipos de emergencias.

“Aunque no sabemos todavía todos los detalles de este último trágico tiroteo, sabemos que demasiado a menudo nuestras escuelas y comunidades se ven devastadas por la violencia con armas de fuego”, añadió la portavoz.

Jean-Pierre destacó que aunque Biden ha sido el mandatario que más ha hecho por incrementar el control sobre las armas de fuego, “no es suficiente y hay que hacer más”.

“Necesitamos prohibir las armas de asalto, tomar más medidas para que nuestros niños estén a salvo en las escuelas para que nuestras comunidades no se vean destrozadas. (…) Esto no puede suceder. Los educadores no pueden poner sus vidas en juego cuando van a trabajar”, añadió.

La escuela The Covenant, donde tuvo lugar el ataque, es un centro privado que atiende a alumnos desde el preescolar hasta el sexto grado, es decir, hasta unos 11 años.

En lo que va de año, se han reportado al menos 30 incidentes con armas de fuego en escuelas en Estados Unidos, que han dejado 8 muertos y 23 heridos, de acuerdo con datos de la organización Everytown for Gun Safety.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Policía confirma que la autora del tiroteo tenía 28 años

La presunta autora de un tiroteo con tres niños y tres adultos muertos en un colegio de Nashville tenía 28 años, confirmó este lunes la policía, que previamente había señalado que podía tratarse de una adolescente.

La mujer, originaria de Nashville, falleció en un enfrentamiento con los agentes de policía en el colegio privado cristiano Convenant School.

El portavoz del Departamento de policía de Nashville, Don Aaron, reveló en una rueda de prensa que la presunta agresora entró en el colegio por una puerta lateral, cargando dos rifles de asalto y al menos una pistola.

“Estamos ahora mismo intentando identificarla”, señaló el portavoz, quien apuntó que desconocen si la mujer tenía algún tipo de conexión con la escuela.

Aaron aseguró que la respuesta policial fue “rápida” y que, tras acceder a la primera planta del colegio, los agentes oyeron disparos provenientes de la segunda y decidieron subir.

Allí se encontraron con la atacante que estaba disparando y dos efectivos abrieron fuego contra ella.

Aaron explicó que en un día normal suele haber unos 209 alumnos en ese centro educativo, que cuenta con más de 40 trabajadores.

La escuela donde tuvo lugar el ataque es un centro privado que atiende a alumnos desde el preescolar hasta el sexto grado, es decir, unos 11 años, según su página web.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado