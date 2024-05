La ‘Champions’ y Diego Simeone dan al Atlético de Madrid 775 mde

La nueva Liga de Campeones ya aguarda al Atlético de Madrid, clasificado para cada una de las últimas once ediciones más la próxima para reafirmar la estabilidad de toda la era Diego Simeone, infalible en el acceso a esa competición, por la que el club ha ingresado ya 747.229 millones de euros, recibirá en torno a diez millones más por el mercado televisivo de este curso y ha garantizado otros 18.62 con su próxima participación.

“A mí me enseñaron que si uno no valora lo que hace, los demás no te lo van a valorar nunca. Yo valoro muchísimo lo que estamos haciendo, el trabajo de los futbolistas que hacen año tras año para llegar a este objetivo importante para todos, para el crecimiento del club, para que puedan venir mejores jugadores…”, proclamó el técnico este miércoles ya superada la medianoche, después del 0-3 al Getafe que selló el pase de forma matemática en el Coliseum.

“Valoramos el trabajo sin lugar a dudas. Parece fácil mirándolo de donde quiera mirarlo cada uno, pero no es fácil año tras año estar otra vez ahí”, abundó el preparador argentino, entre el debate que surge en el Atlético sobre si es suficiente con alcanzar una plaza en la Liga de Campeones o hay que exigirse más allá, ser campeón, como ya lo ha sido ocho veces a lo largo de la era Simeone, aunque ninguna de ellas corresponde a los últimos tres años.

La clasificación para la Liga de Campeones tiene un carácter imprescindible para el Atlético, tanto deportivamente, porque es la competición de las competiciones en el panorama europeo (el equipo rojiblanco es uno de los seis clubes que han participado en las últimas once ediciones consecutivamente y lo hará en la próxima, junto al Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el París Saint Germain y el Bayern Múnich), como económicamente, porque es un motor de crecimiento y sostenibilidad de su nivel actual.

Esta temporada, eliminado en los cuartos de final por el Borussia Dortmund, el Atlético ha ingresado 75.051 millones de euros que, previsiblemente, se irán hasta aproximadamente los 85 en cuanto se añada el denominado ‘market pool’, el valor proporcional del mercado televisivo de cada país a repartir entre los equipos de cada nación y que habitualmente oscila entre los ocho y diez millones de euros en las temporadas precedentes del conjunto rojiblanco.

Sólo el Real Madrid (113.85 millones de euros a la espera de la final, que aporta al ganador un extra de 4.5 millones de euros, además de 3.5 por disputar la Supercopa de Europa); el Borussia Dortmund (102.525 millones, pendiente también del duelo decisivo del 1 de junio ante el conjunto blanco en Wembley); el Bayern Múnich (98.52 millones de euros); el Manchester City (89.024 millones de euros) y el París Saint Germain (88.77 millones de euros) van a ingresar más que el Atlético en esta edición de la competición continental.

En total, el Atlético de Simeone ha ingresado en torno a 747 millones en sus once participaciones seguidas en la Liga de Campeones -que crecerá al menos hasta los 755 en cuanto se le sume el mercado televisivo de este curso- que ha ido recaudando en su secuencia constante en ese torneo, aparte de que la competencia en este certamen aumenta las perspectivas comerciales y las cantidades de patrocinios, partidos, entradas y otras fuentes de ingresos añadidos.

Incluso el pasado curso, cuando fracasó en la fase de grupos (fue último por primera vez en su historia en este formato de la competición), percibió 63.515 millones de euros en la Liga de Campeones.

Te puede interesar: FIFA aboga por sanciones específicas contra el racismo, como la derrota automática en partidos

Con la ‘Champions’ y Simeone de DT, el Atlético de Madrid logra ingresos por 775 mde

En 2021-22, cuando fue eliminado en los cuartos de final por el poderoso Manchester City, al que llevó al límite en el Metropolitano, ingresó 98.079 millones, según las cifras de las cuentas anuales del club.

En 2020-21, cuando fue derrotado en octavos de final por el Chelsea, llegó a los 75.060 millones; en 2019-20, en cuartos ante el Leipzig, logró 91.454 millones; en 2018-19, remontado en octavos por el Juventus, sumó 85.650 millones; en 2017-18, que quedó tercero de su grupo, ingresó 31.730, a los que agregó 16.127 por su recorrido y campeonato en la Liga Europa; en 2016-17, la última vez que llegó a semifinales (perdió con el Real Madrid), recaudó 60.615 millones; en 2015-16, como subcampeón, 69.665 millones; en 2014-15, fuera en cuartos, 43.723 millones; y en 2013-14, doblegado en la prórroga de la final, 52.687 millones, según los datos de la UEFA en sus informes financieros anuales.

Ahora, en el nuevo formato de la Liga de Campeones con 36 equipos y una clasificación general en la que se contabilizan los ocho partidos que juega cada equipo en la primera fase (cuatro en casa y cuatro fuera) para alcanzar las eliminatorias, el Atlético tiene garantizados 18.62 millones por su simple participación, sin contar el nuevo valor establecido por la UEFA (una mezcla entre el anterior mercado televisivo y las cantidades por coeficiente), por el que se reparten 853 millones entre los 36 equipos, dependiendo de ambos factores.

Entre los premios económicos de la nueva Champions, la UEFA da 2.1 millones de euros por victorias y 700,000 euros por empate durante la fase de grupos; 2 millones para los equipos clasificados del primero al octavo en esa ronda, que van directos a los octavos de final, que se recompensan con otros 11 millones, y un millón para los conjuntos del 9 al 16 de la tabla, más otro extra por competir en la ronda eliminatoria previa a los octavos contra los clubes que finalizan entre el decimoséptimo y el vigésimo cuarto puesto de la clasificación.

Más allá de octavos, cada club que disputa los cuartos de final recibe 12.5 millones de euros, los cuatro semifinalistas ingresan 15 millones (2.5 más que ahora, por ejemplo) y los finalistas logran 18.5 millones (ahora se premia con 15.5). El campeón del torneo consigue, además, un extra de 6.5 millones de euros, más los cuatro que garantiza por disputar la Supercopa de Europa. El ganador de esta última recauda un millón de euros más, según las cifras oficiales de la UEFA.

El peso de la Liga de Campeones en los ingresos netos del Atlético es potente.

Por ejemplo, según las cuentas anuales de la temporada 2021-22, publicadas en la página web oficial del club madrileño, los ingresos reflejados por su participación en competición UEFA en aquel ejercicio fueron de 98,079,012.20 euros. Sólo el concepto por retransmisiones fue mayor que la ‘Champions’: 131,416,760.16 euros.

Los ingresos netos totales para 2021-22 fueron de 377,783,613.45 euros, con lo que los 98 del máximo torneo representan un 26 por ciento del global, por encima de los obtenidos por LaLiga (9,291,949.12), por la Copa del Rey (174,835.69), por la Supercopa de España (3,355,069.39), por otras competiciones y partidos amistosos (487,789.22); por los abonados y socios (43,679,812.31); por comercialización (59,821,875.88) y por publicidad (31,438,269.95).

En 2022-23, el Atlético percibió menos cantidades por la Liga de Campeones (63,515,779.60, según el citado documento), ya que quedó eliminado en la fase de grupos, pero aun así también superaban al resto de conceptos menos las retransmisiones (120,438,635.99 euros). Los ingresos netos totales fueron 357,764,421.85 euros, con lo que la Champions representó el 17.7 por ciento.

Con información de EFE.

Poco texto y gran información en nuestro X, ¡síguenos!