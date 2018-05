La CIA tendrá por primera vez a una mujer como su directora

El Senado de Estados Unidos confirmó a Gina Haspel como directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), poniendo fin a la disputa por sus vínculos con el uso de las técnicas de ahogamiento y otras brutales para interrogatorios dentro de la agencia de espionaje.

Haspel, quien será la primera mujer en dirigir la CIA, tiene 33 años en la agencia y actualmente se desempeña como directora interina. La votación fue 54 a 45 en favor de su nombramiento, detalló Reuters.

El presidente Donald Trump felicitó a la nueva directora de la CIA a través de su cuenta de Twitter. “¡Felicidades a nuestra nueva Directora de la CIA, Gina Haspel!”, escribió Trump.

Congratulations to our new CIA Director, Gina Haspel! pic.twitter.com/n1xj9LSV9D

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2018