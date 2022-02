La ciberseguridad y el Foro Económico Mundial en 2022

El Foro Económico Mundial desde 2007 ha incluido riesgos tecnológicos dentro de sus reportes anuales de riesgo global. En 2007, la interrupción de la infraestructura crítica se encontraba en el primer puesto de probabilidad.

Fue hasta 2012 que en el cuarto lugar de probabilidad se definió los “ciberataques”. Las fallas a sistemas críticos es el centro de gravedad de la tecnología hoy en día, pero la probabilidad de que una sola vulnerabilidad se explote podría ser suficiente para una cascada de fallas que afecten no solo los sistemas sino la red. Llama mucho la atención que una publicación de una entidad como el Foro Económico Mundial haya agregado los ciberataques adelantándose a lo que vendría más adelante.

El siguiente año, 2013, no tomó en cuenta nada tecnológico; pero fue en 2014 que vuelven los “ciberataques” en el quinto lugar en probabilidad y la “interrupción de la infraestructura crítica” también en el quinto lugar, pero en impacto. Estos se encuentran debajo de otros riesgos globales como el cambio climático o crisis fiscales. Poco a poco se veía la importancia de ciberseguridad en estos riesgos globales.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

2017 no mostró lo que habíamos visto en años anteriores, pero aparece el “fraude o robo de datos” con un quinto lugar en probabilidad después de desastres naturales y ataques terroristas. Este riesgo se identifica con el incremento de operaciones o transacciones por internet y que la inteligencia artificial requerirá mejorar para poder evitar estos riesgos.

De este año en adelante, los ciberataques y fraude o robo de datos aparecieron en las ediciones de 2018 y 2019. En 2020 no apareció nada del rubro tecnológico, pero fue en 2021 donde hubo un cambio significativo y que se continuó hasta el de este año.

En el reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial de 2021 pudimos ver un cambio en la forma de presentar los resultados por riesgos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, es decir lo que vivimos en este momento y por los próximos 2 años, encontramos “fallas de ciberseguridad” e “inequidad digital” como los riesgos tecnológicos. A mediano plazo, los riesgos identificados incluyeron la “interrupción a infraestructura crítica”, la “falla de ciberseguridad” y la “falla en el gobierno de tecnología”.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información

Y es aquí donde está el cambio radical que me llama la atención, dejamos de ver el riesgo del lado del ciberataque para centrarnos en el otro lado, en lo que podemos controlar que es evitar una falla de ciberseguridad. No solo eso, sino que también el gobierno de tecnología con todo lo que representa: quién genera las estrategias, quién implementa y quién revisa, por decirlo de alguna manera.

¡Qué cambio tan interesante! Un cambio que creo que debemos llevar a las organizaciones y lograr dejar claro, el problema no es que me intenten atacar, es que no tenga la protección correcta, que no tenga la visibilidad necesaria. En este documento de 2021 se menciona 16 veces la palabra ciberseguridad en un documento de riesgos globales y no tecnológico.

En este último reporte de 2022, vemos de nuevo un cambio, principalmente por aquellos riesgos que se potencializaron ante la crisis de la pandemia: “fallas de ciberseguridad” e “inequidad digital”. En este reporte incluyen un capítulo específico de ciberseguridad.

Pero también en 2022 por primera vez, el Foro Económico Mundial publicó un documento de “Perspectivas Mundiales de Ciberseguridad” donde ya hablan de la posibilidad de tener incidentes tecnológicos.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Es claro que este cambio de mentalidad, de la importancia de la ciberseguridad tiene que venir bajo la sombrilla de los riesgos globales y como respuesta a los cambios que se están generando en las empresas.

Ciberseguridad ya no es un tema operativo, es estratégico; y si las organizaciones y sus tomadores de decisiones no lo han identificado, es un gran momento para leer estos documentos y ver la importancia en este panorama global.

Ante lo que está sucediendo entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, no dudo que el tema de ciberseguridad hacia un tema de Estado: capacidades de ciberdefensa, ciberseguridad y ciberataques será un riesgo también en los próximos reportes.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Correo: [email protected]

Linked In: https://www.linkedin.com/in/andresvelazquez/

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.