La cientifica mexicana Karla Rubio recibe el premio aleman Von Behring-Röntgen

La doctora mexicana Karla Rubio fue reconocida con el premio Von Behring-Röntgen, una de las más altas distinciones médicas en Alemania en honor a los premios Nobel de Física y Medicina, respectivamente.

El premio Von Behring-Röntgen se ha otorgado a 20 científicos sobresalientes desde el 2009, y la doctora Rubio es la primera mexicana, y una de las pocas extranjeras, en honrarse con el mérito.

Su investigación sobre fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad mayormente mortal, es la que le ha valido para recibir dicho reconocimiento, de acuerdo con El Economista.

“La carta oficial me llegó cuando estaba haciendo un experimento en el laboratorio. La abrí, la leí, pero no podía creerlo. Como la carta estaba escrita en alemán, por un momento pensé que la estaba malinterpretando, así que se la pasé a mi colega alemana y ella me confirmó que me estaban anunciando como ganadora, así que abracé a mi colega, muy feliz. Este premio llega en el momento de mi carrera en donde me estoy consolidando como investigadora, a punto de empezar nuevos proyectos en neurociencias”.

Karla Rubio es egresada de la Facultad de Medicina y el Instituto de Fisiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con estudios posteriores en el Instituto Max Planck y en la JLU en Alemania.

Te recomendamos: Se buscan voluntarios para una expedición científica a la Antártida