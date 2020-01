El anuncio del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle de retirarse de sus labores reales tomó por sorpresa a la Corona británica, la cual respondió con un aparente freno a la decisión.

“Las discusiones con el duque y la duquesa de Sussex están en una etapa temprana. Entendemos su deseo de adoptar un enfoque diferente, pero estos son asuntos complicados que llevarán tiempo resolver”, se apuntó en un comunicado de la oficina de la reina Isabel II.

Este miércoles, Meghan y Harry, quien es nieto de la reina, publicaron en Instagram que planean repartir su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte, sin dejar los patrocinios que tienen por sus posiciones de la realeza.

Lee: El príncipe Harry y Meghan Markle dan un paso atrás para alejarse de la realeza

Esta decisión no fue consultada con la familia real y algunos de sus integrantes incluso están “dolidos” y “decepcionados”, según dijo una fuente del Palacio de Buckingham, hogar de la reina, al reportero de asuntos reales de la BBC, Jonny Dymond.

BREAKING A palace source tells the BBC that senior members of the Royal family feel “hurt” by the announcement that Harry and Meghan are to withdraw from their current Royal roles. The source confirmed that no members of the royal family were consulted.

— Jonny Dymond (@JonnyDymond) January 8, 2020