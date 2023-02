La Costeña quiere ir más allá de los chiles: invertirá en nueva planta de galletas

Para el director general de La Costeña, Rafael Celorio, la compra de Totis hace 11 años fue una grata sorpresa, desde entonces han ido diversificando su portafolio con nuevas adquisiciones para crecer negocios de botanas saladas y dulces.

Por ello y como parte de su estrategia de negocios, la compañía construirá en Ecatepec, Estado de México, una nueva planta de galletas Marian, adquirida en 2019, al considerar que existe un gran potencial, además de contar con una marca de gran calidad, sin que precisara el monto de la inversión.

“Hay un potencial, esta es una marca muy buena, de prestigio y queremos diversificarnos duro con las galletas. Tenemos que crear tanto orgánica como inorgánicamente, sí hemos hecho adquisiciones como Totis y Marian, pero ahora lo que queremos es que ellas sean tan grandes como La Costeña”, afirmó en entrevista.

Lee: El supermercado digital Jokr dice adiós a México, cierra operaciones

El directivo comentó que desde hace 11 años cuando entraron al negocio de las botanas saladas les ha ido “de maravilla”, por lo que después sumaron a su portafolio la marca de cacahuates Nipon.

“Totis, la verdad ha sido una empresa que nos ha sorprendido, ahora con las galletas Marian estamos apenas impulsándola”, explicó.

Rafael Celorio precisó en la actualidad más de 90% de sus ventas provienen de su negocio de chiles y frijoles, entre otros, que se engloba en La Costeña, pero quieren que el otro pedazo crezca.

El directivo destacó que La Costeña cuenta con los recursos suficientes para seguir creciendo orgánica e inorgánicamente, incluso, no tienen deuda, por lo que descartó que en sus planes esté el buscar financiamiento en la bolsa.

“No hemos pensado todavía en la bolsa, todo es con recursos propios, no tenemos deuda, pero no sabes cuándo te va a llegar algo muy grande que a lo mejor necesites hacerlo, ya sea bancario o bolsa, pero en 4 años no tenemos pensado salir”, dijo.

El director general de la empresa señaló que quieren llegar a más países en el mundo y pasar de los 77 actuales a al menos 90 naciones en los próximos 2 años, los cuales van desde Qatar y algunos de Sudamérica.

En la actualidad, La Costeña tiene más de 30 diferentes líneas de productos, su portafolio incluye las marcas Rancherita, Doña Chonita, Totis y Marian; además de 6 plantas, ubicadas en Ecatepec, Sinaloa, San Luis Potosí, Aconcagua (Chile), Arizona y Minnesota (EUA).

Te puede interesar: Nueva Mexicana de Aviación: los cambios legales que darán origen a la línea aérea del Estado

Inflación y alzas de precios

De acuerdo con Celorio, la pandemia impulsó la mayoría de sus categorías, inclusive para llegar a clientes que antes no seleccionaban sus marcas, de hecho, tan solo en 2022 avanzaron alrededor de un 15%, en medio de la inflación.

“Lo que sí nos pegó muy duro, en 2022 y lo que va de 2023 son los incrementos de los commodities, la hoja de lata nos subió 100%, los productos de campo de 20 a 23% y no lo puedes repercutir todo al público”, reveló.

Sin embargo, el directivo expuso que gracias a su buen volumen los gastos fijos se redujeron y lograron compensar los aumentos en las materias primas.

“No tuvimos que subir gran cosa nuestros precios, que sí lo subimos, pero no lo que representó las materias primas, fue entre un 5 y 6%”, mencionó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado