La coyuntura de los CEOs en la actualidad

Los CEOs son los agentes del cambio pero no todos lo van a lograr. Hay que despertar, no podemos dilatar más el modelo antiguo.

Parte de la responsabilidad e idiosincrasia de los Directores Generales (CEO) es encontrar el equilibrio entre la confianza en su equipo más cercano y el aislamiento para poder dirigir con integridad. En el año 2021, el año del cambio, los CEOs tienen que ser todavía más cautelosos con sus recursos y la Junta Directiva ya que hay muchos temas relevantes para la empresa que son debatidos y compartidos. Por el contrario, otras decisiones serán tomadas de forma individual, aislada y hermética.

Estamos ante la transformación, ante la disrupción. Nos vamos alejando del legado, de las formas clásicas de hacer las cosas. Tanto en el sistema empresarial en México como en otros lugares, existe una estructura con palpable rigidez que ya empieza a desmoronarse de forma notoria y manifiesta.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

En palabras y enseñanzas de Peter Drucker “El peor peligro de todos en los momentos de turbulencia es actuar como en los tiempos pasados”. Ahora nos enfrentamos a un abismo que da vértigo y que hay que sobrepasar. Los Presidentes de las empresas se encuentran con la responsabilizada forzada de cambiar el paradigma empresarial y como vértice de toda cúspide, las decisiones relevantes y decisivas recaen sobre ellos. Desde este mismo instante y por los próximos años los CEOs están creando historia de forma express.

Hablamos de-construir nuestras carreras, nuestra trayectoria pero se habla poco de la de-construcción empresarial. Para algunos este proceso se hace de forma orgánica y paulatina. Pero no, no hay tiempo, no hay otra oportunidad. Hay que encontrar la “fórmula mágica” para tener éxito en medio de las turbulencias.

¿Qué pasa por la cabeza de los CEOs? ¿Qué variables están contemplando? ¿Están todos dispuestos a provocar el cambio?

En realidad hay una clara diferencia entre los que dicen que el cambio debería hacerse y los que cambian. Cada empresa tiene que ser diferente y buscar su propio éxito y avance. Tanto los empresarios de México como los del resto del mundo están mirando hacia el núcleo empresarial más innovador, el Silicon Valley. Mi experiencia y perspectiva viviendo y trabajando en el Valle del Silicio me ayuda a trazar las directrices que están siendo aplicadas tanto por los gigantes como las startups de el Silicon Valley.

En estos tiempos, los tres pilares básicos son reflexionar, innovar, y arriesgar.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Reflexionar

El caldo de cultivo del éxito es ponernos las gafas del aprendizaje y observar con curiosidad todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Hay que despojarse del “yo esto lo domino” hacia un “¿cómo lo voy a hacer?”. En el Silicon Valley se está empezando desde cero; se están debatiendo meticulosamente cada medida en el mercado, los usuarios, los empleados, el mensaje al exterior…No hay nada en estos momentos que se dé por establecido sin cuestionar sobre ello.

Innovar

Para los CEOs es el mejor momento para lanzarse a la digitalización y entender la innovación y tecnología desde otro ángulo. Todos sin excepción tienen que tomar acción, bien optimizando o transformando. Estamos en la Revolución Digital. Me pregunto qué empresas lo van a lograr y lo que aprenderemos de los CEOs en unos años.

Las empresas van adoptando su arquitectura tecnológica a la par que su estrategia empresarial. De hecho ambas están tan fusionadas que forman una unidad. Al igual que los datos están compenetrados con la inteligencia artificial. En definitiva, se trata de democratizar la tecnología incrementando la innovación desde los propios recursos humanos de la empresa.

Para avanzar los Presidentes Generales tienen que abrirse a su equipos de expertos y escucharles aunque en muchas ocasiones se sientan con menos autoridad. Centrarse en la gente es la forma más evidente de esta transformación empresarial inminente a nivel mundial. La innovación pasa por la humanización.

Humanizar las empresas está siendo el foco. Afianzar al talento, ayudar a los que van por detrás y contratar con más sabiduría. Humanizar es cultivar la confianza en cada conversación, en cada interacción.

Como dice Jaime Vallés de Amazon- México “La innovación no solo está alrededor de la tecnología, está alrededor de la gente. Las mejores prácticas hablan que para llevar a cabo una verdadera transformación digital es la innovación, la cultura de la empresa y el talento humano son factores críticos”.

Arriesgar

Cada CEO tiene que tomar decisiones de forma innovadora siendo creativo. Imitar tendencias puede no llevar a buen puerto sino se adapta y modifica. La mayoría de las soluciones ya han sido pensadas y analizadas por las empresas, pero el paralizarse y no poner el tiempo y la energía necesaria hace que no se ejecuten. El decidir, tomar un rumbo determinado, va a plantar la semilla del futuro. La pieza clave es no dejar que ese futuro pase por delante de nosotros, cuando es demasiado tarde o cuando ya se ha perdido la oportunidad de haber sido pioneros.

El CEO de Inditex, Pablo Isla, lo describe así “la máxima creatividad y calidad de nuestro producto, la integración de los nuevos avances tecnológicos y la sostenibilidad son los elementos clave de la estrategia de Inditex”.

Cada empresa está añadiendo los elementos digitales que considera, es como un puzzle. Cada uno está creando el suyo. Los líderes que lo van a lograr son los que consigan conectar con el momento.

Como siempre digo todos podemos Do Better. Get Better. Be Better®

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Lucrecia Iruela. Abogada, Coach ejecutivo, empresaria. Liderazgo visión 360. Silicon Valley advocate. Marshall Goldsmith 100 coaches

Twitter: lucreciart

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lucreciai/

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.