La demócrata Kamala Harris se postula a la carrera presidencial 2020

La senadora demócrata Kamala Harris, reconocida como una dura crítica de la política migratoria de Trump, anunció este lunes su candidatura para llegar a la Casa Blanca en 2020.

Harris, hija de inmigrantes de la India y Jamaica, anunció su campaña durante una aparición en el programa “Good Morning America” de ABC y con un video en redes sociales en el que invitó a sus seguidores a “reclamar su futuro”.

I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHA pic.twitter.com/otf2ez7t1p

— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 21, 2019