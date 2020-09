La dinámica del informe, ¿qué informar?

El segundo informe oficial del presidente López Obrador no ha generado la expectativa que causaban los informes en el pasado, debido a varias condiciones. Por un lado, el presidente ha generado una serie de informes periódicos, donde el informe legal se convierte en uno más de ellos, donde muy probablemente se repetirá lo que ya se dijo en el informe previo que fue hace unas semanas.

Por el otro, porque hay prácticamente un informe cada mañana en las conferencias de prensa que el presidente conduce, además del resto de los espacios informativos que se han generado por la pandemia, además de otros temas. Finalmente, porque el informe es parte de una estrategia de campaña, que está enfocada al próximo proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados y varios congresos locales, ayuntamientos y gubernaturas.

Los informes del presidente López Obrador, son fundamentalmente de símbolos e historias que importan al presidente, pero también a la base de apoyo que tiene y que le permite articular y rearticular periódicamente, para renovar el compromiso en torno a las promesas de campaña y de gobierno que le permiten seguir manteniendo la esperanza de cambio que determinó su discurso.

A diferencia de otros informes y otros presidentes, al presidente no le interesa informar los logros o avances de las políticas y programas instrumentados por la administración pública para el avance de temas de relevancia, sino del avance o no de los símbolos que ha manejado y que hacen sentido a sus grupos de apoyo.

De esta forma, el presidente volverá a informar del tren maya, las refinerías, el aeropuerto, el avión presidencial, etc., etc., pero también hará posicionamientos sobre temas controvertidos repitiendo lo que ha dicho sobre, a su parecer, el buen manejo de la pandemia, de la economía, de la inseguridad, etc. Los éxitos de la lucha contra la corrupción enmarcados por el tema Lozoya, pero además donde la suya no es corrupción sino acciones justas por el bien del país, aunque puedan ser ilegales.

Cada informe es una oportunidad para el presidente de mantener su posición de storyteller, que sus grupos de apoyo esperan. En cada informe, como en cada mañanera hay una historia que repite a los personajes, sus posiciones encontradas, los buenos y los malos, los obstáculos que le ponen sus adversarios, las mafias, las estructuras, la mala suerte, etc., pero que algún día vencerá.

Pero también son oportunidades para mantener la dinámica de control de agenda y posicionamiento de temas, como parte de una estrategia de campaña permanente que busca mantener la mayoría en el congreso y luego la permanencia en el ejecutivo por parte de Morena después de 2024.

Para diversos actores, los errores de gobierno tendrían que ser suficientes para presagiar la caída de la popularidad y efectividad presidenciales, pero en realidad no lo han sido, porque al presidente no le importa el gobierno en su sentido clásico, sino mantenerse como un líder que conecta con sus bases de apoyo que lo aíslan de cualquier efecto negativo incluso si es resultado de su propia perspectiva de la política y la vida, más allá de lo que las decisiones públicas implican en términos de responsabilidad política.

Si para otros presidentes citar al Papa Francisco hubiera sido presagio de una caída irremediable, incluso para el mismo Vicente Fox cuya perspectiva era más religiosa, al presidente López Obrador le funciona porque se ubica del lado de los buenos, a pesar de que sus acciones de gobierno no generen los resultados que se esperan, el futuro no sea prometedor y no haya realmente qué informar.

